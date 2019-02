Ski-WM: Lindsey Vonn wird nach Abfahrt von Ingemar Stenmark verabschiedet

Ingemar Stenmark (r.) wird beim letzten Rennen von Lindsey Vonn dabei sein © Getty Images

Lindsey Vonn beendet nach der Abfahrt am Sonntag bei der Ski-WM in Are ihre Karriere. Eine Ski-Legende ändert extra die Reisepläne, um dabei zu sein.