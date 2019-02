Skirennläuferin Viktoria Rebensburg wird bei der alpinen Ski-WM im schwedischen Are auch die Abfahrt bestreiten. Das bestätigte Cheftrainer Jürgen Graller am Dienstagabend.

"Sie fährt cool Ski - und das hier ist Rebensburg-Schnee", sagte der Österreicher. Zuvor hatte Rebensburg im Super-G die Medaillenränge nur um 0,02 Sekunden verpasst. (Ski-WM: Alle Rennen im LIVETICKER)

Ursprünglich hatte sich die 29-Jährige aus Kreuth am Tegernsee offen gelassen, ob sie auch das Rennen in der Königsdisziplin am Sonntag (12.30 Uhr) in Angriff nehmen werde. Ihr Fokus liege vor allem auf dem Riesenslalom am 14. Februar, sagte sie vor WM-Beginn. In ihrer Paradedisziplin gehört die Olympiasiegerin von 2010 zu den Favoritinnen.

Um ihre Chancen zu erhöhen, hatte Rebensburg vor, nach dem Super-G verstärkt Riesenslalom zu trainieren. Dafür war ein vorübergehender Umzug nach Norwegen im Gespräch. Doch der starke Auftritt zum WM-Start, ihr "Lieblingsschnee" auf dem Berg Areskutan sowie die Rücksprache mit dem Trainerteam haben sie nun zum Umdenken bewogen.