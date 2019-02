Wenn König Aksel I. abdankt, darf der Kronprinz nicht fehlen. Für Norwegens Thronfolger Haakon und Prinzessin Mette-Marit ist der Besuch der WM-Abfahrt im schwedischen Are am Samstag Ehrensache, schließlich geht dort einer der größten Söhne des Landes in Rente.

Er freue sich auf das Treffen, sagt Aksel Lund Svindal vor seinem letzten Rennen, "Haakon ist ein netter Kerl" (Alpine Ski-WM in Are: Abfahrt am Samstag ab 12.30 Uhr im LIVETICKER).

Anzeige

Nett, sympathisch, liebenswürdig - das sind Eigenschaften, die auch Svindal zugeschrieben werden. "Er hat seine Resultate, aber es ist seine Persönlichkeit, die ihn zu einem der Größten macht", sagt Teamkollege Kjetil Jansrud: "Wir werden ihn vermissen."

Vonn polarisiert - Svindal hat alle hinter sich

Im Gegensatz zu Lindsey Vonn, die nach der Abfahrt am Sonntag ebenfalls in Ruhestand geht, weinen Svindal alle mindestens eine Träne nach. Während Vonn wegen ihres Hangs zum Drama auch Kolleginnen und Kollegen polarisiert, wird Svindal - der mit Vonn befreundet ist - sportlich und menschlich uneingeschränkt geschätzt.

Die deutschen Abfahrer um den verletzten Thomas Dreßen nennen ihn ein "Idol", Weltmeister Beat Feuz sagt: "Das ist ein trauriger Tag für den Sport."

Und Svindal? "Schrecklich", sei es gewesen, den Rücktritt neulich in Kitzbühel auszusprechen, aber inzwischen gehe es ihm "gut" damit, ja, er hat Vonn sogar geholfen, über deren Abschiedsschmerz hinwegzukommen. "Es war schön, sich mit jemandem auszutauschen, der durch etwas ganz Ähnliches gegangen ist", sagt Vonn.

Auf einer Stufe mit seinen Idolen

Wie bei der langjährigen Speed Queen sind es auch bei Svindal die Knie, die ihn zum Aufhören zwingen. Beine, Rippen, Daumen, Nase, Kinn - Svindal hat aufgehört zu zählen, was er sich alles gebrochen hat. Aber all das, meint er, sei "reparabel" gewesen. Seine Knie sind es nicht. "Das ist ein extremer Sport. Du musst in der Lage sein, ihn zu beherrschen - das bin ich nicht mehr", sagt er.

Svindal erzählt dies ohne Wehmut. "Ich bin dankbar für meine Karriere", sagt er. Und was hat er nicht alles erreicht! Olympia-Gold in Super-G und Abfahrt, zwei Weltcup-Gesamtsiege. 36 Einzelerfolge, nur jener in der Abfahrt von Kitzbühel blieb ihm verwehrt. Dennoch steht er längst auf einer Stufe mit Idolen wie Kjetil Andre Aamodt und Lasse Kjus, deren Poster sein Jugendzimmer zierten.

2007 in Are gewann Svindal die ersten beiden von fünf WM-Goldmedaillen, doch im November desselben Jahres erlitt er bei einem Horrorsturz in Beaver Creek lebensgefährliche Verletzungen. Dass er nur ein Jahr später dort zum Doppelsieg raste, sei Aksels "größter Sieg" gewesen, sagt Vater Björn.

Tränen sind garantiert

Kann er diese Comeback-Qualitäten auch am Samstag ein letztes Mal ausspielen? "Yeah!", sagt Svindal und verspricht einen "großen Kampf" um die Medaillen. Und danach? Er hoffe, sagt der Modellathlet und schmunzelt, dass ihm die Zeit im Skizirkus "nicht nur weniger Haare und ein paar kaputte Knochen" gebracht habe: "Ich denke schon, dass ich ein bisschen was gelernt habe, was ich woanders einbringen kann."

Das tut er längst. Wie auf Ski versucht Svindal auch in der Geschäftswelt das Risiko zu kalkulieren - auch dort mit großem Erfolg. Aktien, Immobilien, Startups, eigene Klamotten ("Greater Than A") - Svindal hat ausgesorgt.

Dass er zum Abschied Tränen vergießen wird, glaubt der analytische Norweger nicht. "Meine Tränenkanäle sind nicht sehr oft in Gebrauch", sagt Svindal, "aber wenn sie kommen, lasse ich alles raus."