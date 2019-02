Ski-WM 2019: Team-Wettbewerb LIVE im TV, Stream & Ticker

Christina Geiger, Lena Dürr und Marlene Schmotz sowie Linus Straßer, Dominik Stehle und Anton Tremmel vertreten den Deutschen Skiverband (DSV) im Team-Wettbewerb bei der WM im schwedischen Are (Ski-Alpin: Team-Wettbewerb ab 16 Uhr im LIVETICKER).

"Mit der Mannschaft können wir relativ weit kommen", sagte Straßer, das deutsche Team geht jedoch als Außenseiter in den Kampf um die Medaillen.

Bei der Premiere des Mannschaftswettbewerbs 2005 in Bormio hatten Felix Neureuther und Co. noch Gold gewonnen, 2013 gab es erneut mit Neureuther in Schladming Bronze. Beim Saisonfinale 2018 belegte das deutsche Team mit Dürr und Straßer ebenfalls Rang drei.

Straßer Spezialist für Parallel-Rennen

Der Team-Wettbewerb wird seit der WM 2011 in Garmisch-Partenkirchen als Parallel-Rennen ausgetragen, seit 2018 ist er olympisch.

Straßer ist ein Spezialist für dieses Format, und trotz einer miserablen Saison ist er in Are so etwas wie der Anführer.

Weil Stefan Luitz, sonst "eine Waffe" (Maier), wegen seiner lädierten Schulter für den Riesenslalom am Freitag geschont werden soll, fährt neben Straßer und den gesetzten Frauen Lena Dürr und Christina Geiger der WM-Novize Anton Tremmel.

Deutsches Team nur Außenseiter

Auf den ersten Blick hat das deutsche Team, zu dem die "Ersatzspieler" Marlene Schmotz und Dominik Stehle gehören, keine Chance auf eine Medaille - aber die wollen sie nutzen.

Selbst die sonst eher zurückhaltende Geiger verbreitet Optimismus: "Wir haben eine Chance, um die Medaillen mitzukämpfen. Man darf uns nicht abschreiben."

Alpinchef Wolfgang Maier ist nicht ganz so euphorisch, will seinen Startern deren Zuversicht aber auch nicht nehmen: "Natürlich glaube ich, dass eine Medaille möglich ist."

