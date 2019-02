Erneutes Drama um Lindsey Vonn!

Die US-Amerikanerin ist im letzten Super-G ihrer Karriere bei der Alpinen Ski-WM (Das Rennen im TICKER) in Are zu Sturz gekommen. Vonn verließ im mittleren Streckenabschnitt die Ideallinie und sprang in ein Tor.

Dadurch wurde sie durch die Luft katapultiert und schlug hart auf dem Boden auf. Sie rutschte in die Fangnetze und blieb zunächst regungslos liegen.

Vonn fährt selbst ins Ziel

Nach einer kurzen Behandlung konnte Vonn jedoch wieder aufstehen und auf Skiern ins Ziel fahren. Schwere Verletzungen scheint sie also nicht davon getragen zu haben.

Im Zielraum angekommen winkte sie den Zuschauern zu und erhielt aufmunternden Applaus.

Die 34-Jährige bestreitet bei den Titelkämpfen in Schweden die letzten Rennen ihrer Karriere. Sie hatte das Ende ihrer Laufbahn auf Grund von anhaltenden Knieproblemen für nach der WM angekündigt.

Ihr letztes Rennen wird Vonn damit voraussichtlich am kommenden Sonntag in der WM-Abfahrt bestreiten.