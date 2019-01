Bei der Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen hat sich Cornelia Hütter schwerer verletzt als zuerst angenommen © Getty Images

Cornelia Hütter bleibt das Verletzungspech treu. Bei der Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen verletzte sich die ÖSV-Fahrerin am Knie und verpasst damit die WM in Are.

von Sportinformationsdienst