Ein elfter Platz ist für gewöhnlich kein Resultat, mit dem sich Felix Neureuther zufrieden gibt.

Doch auf seinem schwierigen Weg zurück in die Weltspitze erschien ihm seine Leistung beim Slalom in Kitzbühel wie ein Licht am Ende eines deprimierend langen Tunnels.

"Das Ergebnis ist mir ehrlich gesagt zweitrangig. Das war absolut ein Schritt in die richtige Richtung. Ich bin happy, wie es hier gelaufen ist", sagte der 34-Jährige im Schneetreiben am Fuße des "Ganslern", auf dem er 2010 seinen ersten Weltcupsieg gefeiert und auch 2014 gewonnen hatte.

Neureuther will in Schladming nächsten Schritt machen

Die nächste Gelegenheit zur Weiterentwicklung ergibt sich am Dienstag beim Nightrace in Schladming. (Ski Alpin: Slalom der Herren in Schladming, 17.30 Uhr im LIVETICKER)

Neureuther ist optimistisch, dass er den Wettlauf gegen die Zeit bis zur WM in Are/Schweden (5. bis 17. Februar) gewinnt: "Es wird knapp, aber es geht sich glaube ich genau aus."

Auf der Planai wird die Alpin-Szene auch auf Clement Noel schauen. Der Franzose gewann nach Wengen auch den Slalom von Kitzbühel. In der Slalom-Wertung liegt er auf Rang zwei hinter Marcel Hirscher.

