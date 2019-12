Die Rodel-Weltmeister Toni Eggert/Sascha Benecken haben sich im Duell der deutschen Doppelsitzer zurückgemeldet.

Das Duo aus Thüringen gewann am Samstag den dritten Weltcup des Winters auf der kanadischen Bahn in Whistler vor den Olympiasiegern Tobias Wendl/Tobias Arlt und holte damit den zweiten Saisonsieg. Der Vorsprung nach zwei Läufen betrug 59 Tausendstelsekunden.

Robin Geueke/David Gamm verpassten das Podest als Fünfte, die Russen Wsewolod Kaschkin/Konstantin Korschunow holten Rang drei.

Eggert/Benecken hatten schon den Saisonauftakt in Igls für sich entschieden, Wendl/Arlt hatten anschließend in Lake Placid die Nase vorn. In der Gesamtwertung übernahmen Eggert/Benecken nun wieder die alleinige Führung.