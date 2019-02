Eric Frenzel und Fabian Rießle haben bei der WM in Tirol auch im Teamsprint der Nordischen Kombinierer Gold vor Augen. Das DSV-Duo zeigte am Bergisel in Innsbruck zwei starke Sprünge und geht als führende Mannschaft in den Skilanglauf, der um 13.30 Uhr (Langlauf der Kombinierer, ab 13.30 Uhr im LIVETICKER) in Seefeld beginnt.

Dort müssen beide Läufer im Wechsel jeweils fünf Runden absolvieren.

Frenzel und Rießle gehen mit einem Vorsprung von acht Sekunden auf die Brüder Akito und Yoshito Watabe aus Japan in die Loipe. Auf Rang drei folgen die Österreicher Franz-Josef Rehrl und Bernhard Gruber (+22 Sekunden), das norwegische Duo Jan Schmid und Jarl Magnus Riiber hat auf Position vier 27 Sekunden Rückstand.

Frenzel und Rießle überzeugen beim Springen

Frenzel legte zwei Tage nach seinem Gold-Triumph im Einzel zunächst einen starken Sprung auf 130,0 m vor, Rießle überzeugte anschließend mit 128,0 m ebenfalls. "Wir sind in einer guten Ausgangssituation. Man darf die anderen Teams aber nicht unterschätzen, da sind viele starke Läufer dabei. Alles ist möglich, wir konzentrieren uns jetzt auf uns", sagte Frenzel in der ARD.

Der Teamsprint steht zum vierten Mal auf dem WM-Programm, bei allen bisherigen Wettkämpfen stand Frenzel auf dem Podest: 2013 gewann er mit Tino Edelmann Bronze, 2015 mit Johannes Rydzek Silber und 2017 erneut mit Rydzek Gold.