Kombinations-Olympiasieger Eric Frenzel muss auf den Start bei den Heimrennen am Wochenende in Klingenthal verzichten. Der fünfmalige Weltcup-Gesamtsieger laboriert an einem grippalen Infekt, der zuletzt schon in Trondheim für ein vorzeitiges Wettkampfende gesorgt hatte.

Wie Bundestrainer Hermann Weinbuch mitteilte, ist Frenzels Vereinskollege Terence Weber vom SSV Geyer nach überstandener Erkältung wieder einsatzbereit. Den Kern der Mannschaft bilden die Pyeongchang-Olympiasieger Vinzenz Geiger, Fabian Rießle und Johannes Rydzek.

Da der Deutsche Skiverband beim Heimrennen noch zusätzliche Teilnehmer über die "nationale Gruppe" melden darf, sind insgesamt elf DSV-Kombinierer am Start.