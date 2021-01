Die fünfmalige Olympiasiegerin Claudia Pechstein und die deutschen Eisschnellläufer sind verhalten in den ersten Weltcup der Saison gestartet. Im niederländischen Heerenveen belegte das Trio aus Pechstein, Inline-Spezialistin Mareike Thum und Josephine Heimerl in 3:10,947 Minuten den siebten Platz in der Teamverfolgung. Acht Teams gingen an den Start, der Sieg ging an die Läuferinnen aus Kanada (2:56,718).

Noch deutlicher liefen die Männer hinterher. Lukas Mann, Noel Müller und Stefan Emele beendeten das Rennen in 4:00,732 Minuten auf Rang sieben, der Rückstand auf die siegreichen Niederländer (3:40,332) betrug über 20 Sekunden.

Anzeige

Der Eislauf-Weltverband ISU hatte die ersten vier Weltcups der vorolympischen Saison aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. In Heerenveen, wo am kommenden Wochenende erneut ein Weltcup geplant ist, befinden sich die Athleten in einer "Corona-Blase".