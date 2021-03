Biathletin Vanessa Voigt feiert beim ersten Teil des Weltcups in Nove Mesto (4. bis 7. März) ihr Debüt. (Biathlon LIVE: Alle Rennen im LIVETICKER)

Die 23-Jährige wurde angesichts ihrer starken Leistungen mit zuletzt drei Siegen im zweitklassigen IBU-Cup erstmals von Bundestrainer Mark Kirchner ins Aufgebot des Deutschen Skiverbandes (DSV) berufen. (SERVICE: Der Biathlon-Kalender)

Insgesamt nominierte Kirchner sechs Frauen, angeführt von Franziska Preuß und Denise Herrmann, sowie sechs Männer um Vizeweltmeister Arnd Peiffer. (SERVICE: Alle Biathlon-Ergebnisse)

"Ich freue mich riesig auf meinen ersten Weltcup-Einsatz und bin schon sehr gespannt. Meine aktuelle Saison hätte bis dato nicht besser laufen können", sagte Voigt. Sie wolle vor allem "Spaß haben, es genießen, mir die Großen 'live' anschauen und von ihnen lernen."

Neben Voigt ist im Gegensatz zur WM noch Philipp Nawrath dabei. (SERVICE: Die Weltcup-Stände im Biathlon)

Lesser nach WM-Desaster heiß auf Wiedergutmachung

Nach einer enttäuschenden WM in Pokljuka mit nur zwei Medaillen - neben Peiffer holte die Frauen-Staffel Silber - ist in Tschechien Wiedergutmachung angesagt.

Vor allem Routinier Erik Lesser ist nach seiner desaströsen WM heiß. "Mein Ziel ist, wieder in die Top 15 zu kommen. Ich werde mich in besserer Form zeigen als zuletzt", sagte der 32-Jährige.

Staffeln legen los

Mit der Staffel der Frauen über 4x6 km geht es am Donnerstag (16.05 Uhr) in Nove Mesto los. Die Männer-Staffel folgt am Freitag.

Am Wochenende stehen Sprint und Verfolgung auf dem Programm.

Das DSV-Aufgebot für Nove Mesto:

Frauen: Maren Hammerschmidt (Winterberg), Denise Herrmann (Oberwiesenthal), Janina Hettich (Schönwald), Vanessa Hinz (Schliersee), Franziska Preuß (Haag), Vanessa Voigt (Rotterode)

Herren: Benedikt Doll (Breitnau), Johannes Kühn (Reit im Winkl), Erik Lesser (Frankenhain), Philipp Nawrath (Nesselwang), Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld), Roman Rees (Schauinsland)