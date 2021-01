Die deutschen Biathleten treten beim Heimweltcup in Oberhof in der Mixed Staffel überraschend ohne Franziska Preuß an. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Samstagabend mitteilte, erhält die Gesamtweltcupsiebte und beste DSV-Läuferin der Einzelrennen von Oberhof am Sonntag (11.30 Uhr) eine Pause. Stattdessen werden Vanessa Hinz und die am Samstag im Schießen desolate Denise Herrmann auf die Runde gehen. Benedikt Doll und Schlussläufer Arnd Peiffer komplettieren das deutsche Team.

In der Single Mixed Staffel (14.40 Uhr/jeweils ZDF und Eurosport) gehen Janina Hettich und Erik Lesser an den Start. Das deutsche Duo wird es unter anderem mit den Norwegern Tiril Eckhoff und Johannes Thingnes Bö, beide schon Sieger in den Einzelrennen am Rennsteig, und den schwedischen Topläufern Hanna Öberg und Sebastian Samuelsson zu tun bekommen.