Die deutsche Biathlon-Staffel der Frauen hat bei der WM-Generalprobe in Antholz den Sieg nur knapp verpasst, aber mit Platz zwei dennoch viel Selbstvertrauen gesammelt. Nach dem Triumph beim Heim-Weltcup in Oberhof überzeugten Vanessa Hinz, Janina Hettich, Denise Herrmann und Franziska Preuß über die 4x6 km auch im letzten Rennen vor den Titelkämpfen in Pokljuka (10. bis 21. Februar).

Schlussläuferin Preuß musste sich erst nach Problemen im letzten Stehendschießen geschlagen geben. "Als ich mich hingestellt habe, kam von den Füßen ein ganz blödes Wackeln", erklärte die 26-Jährige im ZDF: "Es war auf alle Fälle eine Herausforderung."

Anzeige

Das russische Team (0 Strafrunden + 9 Nachlader) feierte in 1:07:32,4 Stunden den ersten Saisonsieg, das DSV-Quartett (0+6) lag nach einer starken Leistung auf dem Schießstand nur 11,0 Sekunden zurück. Auf Rang drei landete Frankreich (1+9/+21,2).

"Wir haben in den letzten Staffeln immer eine gute Leistung angeboten, hoffen wir mal, dass wir den Schwung nach Pokljuka mitnehmen können", sagte Herrmann. Das Team sei "definitiv" in WM-Form.

Damit fährt die Frauen-Staffel nach einer geschlossen guten Vorstellung mit viel Selbstvertrauen zum Saisonhöhepunkt nach Slowenien. Vor allem Startläuferin Hinz, die ihre Einzel-Norm für die WM knapp verpasst hatte, und Hettich zeigten ein starkes Rennen.

Für die DSV-Frauen war es in diesem Winter das dritte Podium im vierten Rennen. In Hochfilzen hatten die deutschen Frauen, Vize-Weltmeister 2020, das einzige Mal als Vierte die Top 3 verpasst.