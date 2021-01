Beim Biathlon-Weltcup in Oberhof gibt es acht weitere Coronafälle.

Wie der Weltverband IBU mitteilte, wurden jeweils ein Teammitglied aus Tschechien und Japan sowie sechs Teammitglieder aus Bulgarien positiv auf das Virus getestet. (Biathlon: Der Weltcup von Oberhof im LIVETICKER)

Anzeige

Die bulgarische Mannschaft wurde aufgrund der Vielzahl der Fälle komplett in Quarantäne geschickt und fehlte deshalb am Sonntag in der Mixed Staffel (11.30 Uhr im LIVETICKER) und der Single Mixed Staffel (14.40 Uhr im LIVETICKER).

Corona greift in Oberhof um sich

Auch im tschechischen Team ist ein Athlet betroffen.

In Oberhof gab es damit schon 15 positive COVID-19-Tests. Insgesamt wurden im Saisonverlauf in der Blase des Weltverbandes 33 Personen positiv getestet.

So können Sie den Biathlon-Weltcup in Oberhof live verfolgen:

TV: ZDF/Eurosport

Stream: DAZN

Liveticker: Biathlon Liveticker auf SPORT1.de und SPORT1 App