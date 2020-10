Doppel-Event in Oberhof, kein Biathlon-Weltcup in Ruhpolding: Der Weltverband IBU hat mit Blick auf die Corona-Situation Anpassungen am Wettkampf-Kalender für Januar 2021 vorgenommen. Die deutschen Weltcups (7. bis 10. und 13. bis 17. Januar) finden nun beide in Oberhof statt, ursprünglich war das zweite Event in Ruhpolding geplant.

Geprüft wird derzeit, ob dort Ende Dezember zumindest die World Team Challenge stattfinden kann. Diese steigt üblicherweise in Gelsenkirchen, fiel in diesem Jahr aber der Pandemie zum Opfer.

"Die Sicherheit der Sportler hat für uns Priorität", sagte IBU-Präsident Olle Dahlin: "Die Minimierung der Reisetätigkeit gehört dabei zu den effektivsten Maßnahmen."

Zahlreiche Investitionen in Oberhof

Franz Steinle, Präsident des Deutschen Ski-Verbandes (DSV), trägt die Entscheidung mit. "Mit Oberhof haben wir einen Standort, der in zwei Jahren die Biathlon-WM ausrichten soll", sagte er zudem: "Hierzu wurden in den vergangenen Monaten zahlreiche Investitionen getätigt und neue Infrastrukturen geschaffen, die wir mit Blick auf die WM dringend unter Weltcup-Bedingungen testen müssen."

Eine Entscheidung über die Zulassung von Zuschauern werde auf Basis der jeweils geltenden Regelungen der regionalen Gesundheitsbehörden getroffen. In Oberhof hatten die Organisatoren zuletzt ihre Hoffnung auf eine Veranstaltung mit 10.000 Zuschauern pro Wettkampftag geäußert. Bei einer Zuschauerkapazität von 28.000 wäre die Arena am Rennsteig dann zu gut einem Drittel gefüllt.

Über den Zeitplan der folgenden Weltcups im Februar und März soll im November entschieden werden.