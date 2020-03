Nach der Weltmeisterschaft in Antholz geht es für die Biathleten im Weltcup weiter. In Nove Mesto (5. bis 8. März) steht der achte von zehn Weltcup-Terminen 2019/2020 auf dem Programm. Insgesamt absolvieren die Athleten sechs Wettkämpfe.

Bei der Staffel der Frauen am Samstag liefen Karolin Horchler, Vanessa Hinz, Franziska Preuß und Denise Herrmann hinter Norwegen und Frankreich auf Platz drei.

In der Staffel der Herren schickt der DSV neben Philipp Horn, Arnd Peiffer und Benedikt Doll auch Simon Schempp ins Rennen. Dieser hatte es aufgrund von Formschwäche nicht zur WM nach Antholz geschafft. (Biathlon-Weltcup in Nove Mesto: Staffel der Männer, ab 14 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Am Donnerstag und Freitag wurden in Tschechien zunächst die Sprints ausgetragen, ehe am Samstag und Sonntag die Staffel- und Massenstartwettbewerbe folgen. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus findet die gesamte Veranstaltung unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Zudem wird auf Pressekonferenzen verzichtet, und Journalisten in der Mixed Zone müssen 1,5 Meter Abstand zu den Athleten haben. Die sogenannte "flower ceremony" direkt nach dem Rennende wird die einzige Zeremonie sein, um die erfolgreichen Athleten zu ehren.

Herrmann triumphiert im Sprint

Bei der WM im Februar in Antholz gingen die DSV-Damen im Sprint noch leer aus. Herrmann drehte gleich drei Extra-Runden und verpasste als Fünfte damit schließlich um rund zehn Sekunden das Podest. In Nove Mesto bewies sie vor leeren Rängen Treffsicherheit, räumte alle zehn Scheiben ab und sicherte sich souverän den Sieg. (Hier zu den aktuellen Weltcupständen)

Bei den Männern lief es nicht so gut. Als bester DSV-Athlet sprintete Johannes Kühn auf Rang elf.

Das deutsche Aufgebot für Nove Mesto:

Damen: Franziska Preuß, Denise Herrmann, Janina Hettich, Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz und Karolin Horchler

Herren: Benedikt Doll, Arnd Peiffer, Johannes Kühn, Roman Rees, Philipp Horn und Simon Schempp

Biathlon in Nove Mesto: Alle Termine zum Weltcup 2020:

Donnerstag, 05.03.20: Damen - Sprint 7,5 km Siegerin: Hermann

Siegerin: Freitag, 06.03.20: Herren - Sprint 10 km (17:30 Uhr) Sieger: Bö

(17:30 Uhr) Sieger: Bö Samstag, 07.03.20: Damen - Staffel 4 x 6 km (14:00 Uhr) Sieger: Norwegen

(14:00 Uhr) Sieger: Norwegen Samstag, 07.03.20: Herren - Staffel 4 x 7,5 km (17:00 Uhr)

(17:00 Uhr) Sonntag, 08.03.20: Damen - Massenstart 12,5 km (11:45 Uhr)

(11:45 Uhr) Sonntag, 08.03.20: Herren - Massenstart 15 km (13:45 Uhr)

So können Sie den Biathlon-Weltcup LIVE verfolgen: