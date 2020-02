Großes Finale in Antholz!

Nach zehn Medaillenentscheidungen gehen die Athleten am neunten und finalen Wettkampftag im Massenstart zum letzten Mal in die WM-Loipe. (SERVICE: Der Zeitplan der Biathlon-WM)

Den Auftakt machen die Frauen, die bereits um die Mittagszeit ihren letzten Titel vergeben. (Biathlon-WM in Antholz: Massenstart der Frauen, ab 12.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Natürlich wollen auch die deutschen Skijägerinnen nochmal in den Kampf um das Podest eingreifen. Vor allem Denise Herrmann werden gute Chancen auf Edelmetall eingeräumt. Aber auch Vanessa Hinz hat mit ihrer Silbermedaille im Einzel ihre gute Form schon unter Beweis gestellt. Dazu hat man mit Franziska Preuß noch ein drittes Eisen im Feuer. Die 25-Jährige lief mit Erik Lesser im Single-Mixed zu Silber. Mit dem Silberrang in der Staffel unterstrichen die Damen ihre starke Form.

Männer noch ohne Einzelmedaille

Auch die Männer wollen im letzten Wettkampf nochmal Richtung Podest laufen. (Biathlon-WM in Antholz: Massenstart der Männer, ab 15 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Abgesehen vom Single-Mixed und Bronze in der Männer-Staffel konnten die deutschen Skijäger in den Einzelwettbewerben bisher noch nichts Zählbares mit nach Hause nehmen. Arnd Peiffers fünfter Rang in der 12,5km-Verfolgung ist das aktuell beste Einzelergebnis.

Tiefpunkt war das Einzelrennen über 20km. Dort verpassten die deutschen Biathleten geschlossen die Top Ten. Peiffer landete als Titelverteidiger nach einem komplett verkorksten Rennen sogar nur auf Platz 50.

Daher will man mit einem Erfolg im Massenstart für einen versöhnlichen WM-Abschluss sorgen. (SERVICE: Der Medaillenspiegel)

So können Sie die Massenstarts der Frauen und Männer bei der Biathlon-WM LIVE verfolgen:

TV: ARD, Eurosport

Stream: sportschau.de, DAZN, Eurosport Player

Ticker: SPORT1.de