Am Samstagmorgen hat die Polizei von Südtirol während der Biathlon-WM das Quartier der russischen Mannschaft nach Dopingmitteln durchsucht.

Wie mehrere internationale Medien übereinstimmend berichten, galt die Razzia vor allem Alexander Loginov, aber auch dem russischen Trainer Alexander Kasperovich.

Loginov hatte in Antholz Gold im Sprint gewonnen und damit die Diskussion um Doping im Biathlon neu entfach. Denn er wurde 2015 wegen EPO-Missbrauchs für zwei Jahre gesperrt. (Biathlon-WM in Antholz: Staffel der Männer, ab 14.45 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Dass die Razzia kurz vor den Staffel-Wettbewerben stattfand, rief Kritik aus dem russischen Lager hervor. Loginov, der für die Staffel gemeldet wurde, äußerte sich verärgert.

Loginov erhebt schwere Vorwürfe

"Sie haben ein Handy, einen Computer und einige meiner persönlichen Dinge durchsucht, sagte Loginov dem russischen Match TV. Er und sein Teamkollege Yegeny Garanichev seien von der Polizei geweckt worden, die dabei auch ihr Zimmer aufgebrochen hätten. "Sie sagten uns, wir sollen still in unserer Unterwäsche sitzen. Sie haben sich nur für mein Zeug interessiert", sagte Loginov. Er erwarte keine offiziellen Entschuldigungen, sei aber sehr verärgert, so Loginov weiter.

Valdimir Drachev, Präsident der Russischen Biathlon-Union, sagte: "Sie sind am frühen Morgen gekommen und haben das ganze Team in Aufruhr versetzt, und das kurz vor der Staffel."