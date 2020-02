Für die deutschen Biathleten war in der Mixed-Staffel nichts zu holen. Mit einer Strafrunde von Denise Hermann landete das deutsche Quartett am Ende auf dem undankbaren vierten Rang.

Topfavorit Norwegen wurde den großen Erwartungen gerecht und gewann mit 16 Sekunden Vorsprung vor Italien. Bronze konnte sich die Tschechische Republik sichern. (Hier zum Zeitplan der Biathlon-WM 2020)

Der Medaillenspiegel der Biathlon-WM 2020:

Norwegen: 1 x Gold Italien: 1 x Silber Tschechische Republik: 1 x Bronze

Bei der Biathlon-WM 2019 in Östersund landete Deutschland auf einem guten zweiten Platz hinter Norwegen. Zwei Weltmeistertitel, mit Arnd Peiffer im Einzel und Denise Herrmann in der Verfolgung, konnte sich Deutschland sichern. Außerdem gab es zweimal Silber (Mixed-Staffel und Herren-Staffel) sowie dreimal Bronze (Laura Dahlmeier im Sprint und in der Verfolgung und Denise Herrmann im Massenstart).

Somit standen am Ende der letztjährigen Weltmeisterschaften sieben Medaillen auf dem Konto der deutschen Biathleten. Norwegen auf dem ersten Rang konnte sich neun Medaillen sichern. Mit fünf Medaillen landete Italien auf Rang drei des Medaillenspiegels.

Der Medaillenspiegel der Biathlon-WM 2019:

1. Norwegen: 5x Gold, 3x Silber, 1x Bronze

2. Deutschland: 2x Gold, 2x Silber, 3x Bronze

3. Italien: 2x Gold, 2x Silber, 1x Bronze

4. Schweden: 1x Gold, 1x Silber, 1x Bronze

5. Ukraine: 1x Gold, 1x Bronze

6. Slowakei: 1x Gold

7. Russland: 2x Silber, 1x Bronze

8. Frankreich: 1x Silber, 3x Bronze

9. Bulgarien: 1x Silber

10. Österreich: 1x Bronze