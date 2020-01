Zwei Mal verpasste die deutsche Biathlon Staffel der Damen in diesem Winter bereits denkbar knapp das Podest.

Nach den beiden vierten Plätzen in Östersund und zuletzt in Oberhof will es das DSV-Quartett bestehend aus Karolin Horchler, Franziska Preuß, Vanessa Hinz und Denise Herrmann in Ruhpolding (Biathlon: Staffel der Frauen in Ruhpolding, ab 14.30 Uhr im LIVETICKER) daher diesmal besser machen.

Anzeige

Wie man in der Chiemgau Arena aufs Podium läuft, wissen drei der vier Damen dabei nur zu gut. An der Seite der inzwischen zurückgetretenen Laura Dahlmeier liefen Herrmann, Hinz und Preuß im letzten Jahr auf Platz drei, mit etwas weniger Fehlern am Schießstand wäre damals aber auch durchaus mehr drin gewesen. (Hier zu dem Biathlon-Weltcupständen)

Hinz überzeugt zuletzt im Sprint

Besonders Hinz überzeugte zuletzt beim Sprint am Mittwoch ohne Schießfehler und erreichte dabei als achte ihr bis dato bestes Saisonergebnis. Auch Preuß konnte nach einer erneuten krankheitsbedingten Pause mit Rang 14 durchaus "zufrieden" sein.

Einzig Herrmann enttäuschte nach zuletzt fünf Top-6-Platzierungen in Serie etwas und haderte vor allem mit ihrem Schießen. "Laufen top, das Schießen war ein Flop. Ich bin mit Rückenwind gekommen. In seinem Wohnzimmer will man immer die beste Performance zeigen, aber das ist mir nicht gelungen", sagte sie enttäuscht.

Dies gilt es jetzt so schnell wie möglich aus dem Kopf zu bekommen, um das anvisierte erste Podest des Winters zu holen und vielleicht sogar die bislang drei Mal siegreichen Norwegerin zu ärgern.

Biathlon-Zeitplan in Ruhpolding:

15.01.2020 (Mi) - 14:30 - Damen: Sprint 7,5 km 1. Tiril Eckhoff (NOR) 2. Hanna Öberg (SWE) 3. Dorothea Wierer (ITA)

(Mi) - 14:30 - Damen: Sprint 7,5 km 16.01.2020 (Do) - 14:30 - Herren: Sprint 10 km 1. Martin Fourcade (FRA) 2. Quentin Fillon Maillet (FRA) 3. Benedikt Doll (GER)

(Do) - 14:30 - Herren: Sprint 10 km 17.01.2020 (Fr) - 14:30 - Damen: Staffel 4 x 6 km

(Fr) - 14:30 - Damen: Staffel 4 x 6 km 18.01.2020 (Sa) - 14:15 - Herren: Staffel 4 x 7,5 km

(Sa) - 14:15 - Herren: Staffel 4 x 7,5 km 19.01.2020 (So) - 12:15 - Damen: Verfolgung 10 km

(So) - 12:15 - Damen: Verfolgung 10 km 19.01.2020 (So) - 14:30 - Herren: Verfolgung 12,5 km

Hier finden Sie alle Biathlon-Ergebnisse

So können Sie den Biathlon-Weltcup LIVE verfolgen: