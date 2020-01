Der Biathlon-Weltcup bleibt in heimischen Gefilden. Von Oberhof im Thüringer Wald zieht die internationale Biathlon-Elite in dieser Woche weiter ins oberbayrische Ruhpolding. (Biathlon: Sprint der Damen, am 15. Januar ab 14.30 Uhr im LIVETICKER).

Die Frauen starten zunächst am Mittwoch im Sprint. Dabei wird Franziska Preuß, die zuletzt krankheitsbedingt pausieren musste, wieder für das deutsche Team an den Start gehen.

Anzeige

Franziska Hildebrand, die in dieser Saison noch nicht überzeugen konnte, muss beim IBU-Cup ran.

Schempp und Lesser nur Zuschauer

Bei den Männern sind Simon Schempp und Erik Lesser weiterhin auf der Suche nach ihrer alten Form.

Schempp quälte sich beim Biathlon-Weltcup in Oberhof durch die Loipe. Aus dem Aufgebot für den Weltcup in Ruhpolding wurde er allerdings wegen seiner akuten Formschwäche gestrichen.

Er werde "eine Wettkampfpause einlegen und sich im Training auf den Formaufbau konzentrieren", begründete der DSV den Verzicht.

Erik Lesser, der schon vor Oberhof aus dem Weltcup-Aufgebot gestrichen wurde, verpasste derweil im IBU-Cup als Siebter und Elfter die von Kirchner geforderten Spitzenplatzierungen.

Er sei momentan nicht "in der Verfassung, die ich mir wünsche", sagte der Coach. Auch in Ruhpolding fehlt er deshalb im Aufgebot.

Das Wintersport-Wochenende im TV: SPORT1 hat alle Veranstaltungen und Sendezeiten im Überblick

Das deutsche Aufgebot für Ruhpolding:

Frauen: Maren Hammerschmidt (SK Winterberg), Denise Herrmann (WSV Erzgebirge Oberwiesenthal), Janina Hettich (SC Schönwald), Vanessa Hinz (SC Schliersee), Karolin Horchler (WSV Clausthal-Zellerfeld), Franziska Preuß (SC Haag)

Männer: Benedikt Doll (SZ Breitnau), Philipp Horn (SV Eintracht Frankenhain), Johannes Kühn (WSV Reit im Winkl), Philipp Nawrath (SK Nesselwang), Arnd Peiffer (WSV Clausthal-Zellerfeld), Roman Rees (SV Schauinsland)

Biathlon-Zeitplan in Ruhpolding:

15.01.2020 (Mi) - 14:30 - Frauen: Sprint 7,5 km

16.01.2020 (Do) - 14:30 - Männer: Sprint 10 km

17.01.2020 (Fr) - 14:30 - Frauen: Staffel 4 x 6 km

18.01.2020 (Sa) - 14:15 - Männer: Staffel 4 x 7,5 km

19.01.2020 (So) - 12:15 - Frauen: Verfolgung 10 km

19.01.2020 (So) - 14:30 - Männer: Verfolgung 12,5 km

So können Sie den Biathlon-Weltcup LIVE verfolgen: