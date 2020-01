Der Biathlon-Weltcup macht seine sechste Station in Slowenien.

Für die Damen steht am Freitag zunächst das Einzel auf dem Programm (Biathlon: Einzelrennen der Damen ab 14.15 Uhr im LIVETICKER). Im Aufgebot der Damen gab es keine Veränderungen, allerdings haben sich mit Denise Herrmann, Vanessa Hinz und Franziska Preuß bisher nur drei Biathletinnen für die WM qualifiziert.

Anzeige

Janina Hettich hat noch eine kleine Hoffnung auf die Teilnahme. Doch um einen der beiden verbleibenden Startplätze zu ergattern, muss in Pokljuka eine ansprechende Leistung her. "Entscheidend wird für mich am Freitag das Einzelrennen sein", betonte die Lauterbacherin. "Ich muss mich auf jeden Fall – im Vergleich zu Ruhpolding – im Schießen wieder steigern. Ansonsten fühle ich mich gut."

Das Wintersport-Wochenende im TV: SPORT1 hat alle Veranstaltungen im Überblick

Biathlon-WM im Blick

Der Weltcup in Pokljuka ist die Generalprobe für die Biathlon-WM in Antholz, mit der der Terminkalender im Biathlon-Weltcup 2019/20 ab dem 13. Februar 2020 fortgesetzt wird.

Das deutsche Aufgebot für Pokljuka:

Frauen: Maren Hammerschmidt (SK Winterberg), Denise Herrmann (WSV Erzgebirge Oberwiesenthal), Janina Hettich (SC Schönwald), Vanessa Hinz (SC Schliersee), Karolin Horchler (WSV Clausthal-Zellerfeld), Franziska Preuß (SC Haag)

Männer: Benedikt Doll (SZ Breitnau), Philipp Horn (SV Eintracht Frankenhain), Johannes Kühn (WSV Reit im Winkl), Philipp Nawrath (SK Nesselwang), Arnd Peiffer (WSV Clausthal-Zellerfeld), Erik Lesser (SV Eintracht Frankenhain)

Biathlon-Zeitplan in Pokljuka:

23.01.2020 (Do) - 14:15 - Männer: Einzel 20km

(Do) - 14:15 - Männer: Einzel 20km 24.01.2020 (Fr) - 14:15 - Frauen: Einzel 15km

(Fr) - 14:15 - Frauen: Einzel 15km 25.01.2020 (Sa) - 13:15 - Single Mixed Staffel

(Sa) - 13:15 - Single Mixed Staffel 25.01.2020 (Sa) - 15:00 - Mixed Staffel

(Sa) - 15:00 - Mixed Staffel 26.01.2020 (So) - 12:15 - Männer: Massenstart 15km

(So) - 12:15 - Männer: Massenstart 15km 26.01.2020 (So) - 15:00 - Frauen Massenstart 12,5km

So können Sie den Biathlon-Weltcup LIVE verfolgen: