Die deutschen Biathleten bestreiten den Heim-Weltcup ab Donnerstag in Oberhof ohne Erik Lesser.

Der 31 Jahre alte Doppel-Weltmeister von 2015 wurde von Bundestrainer Mark Kirchner nicht nominiert, er wird stattdessen beim zweitklassigen IBU-Cup in Osrblie/Slowakei an seiner Form feilen.

"Erik hat, auch aufgrund von gesundheitlichen Problemen, nicht die Leistungen gebracht, die wir von ihm erwarten", sagte Kirchner.

Der Bundestrainer berief als Ersatz für den dreimaligen Olympia-Medaillengewinner Lokalmatador Lucas Fratzscher ins Team für Oberhof. "Lucas steht in der IBU-Cup-Gesamtwertung auf Platz eins und war dementsprechend der Beste im ersten Trimester im IBU-Cup", sagte Kirchner.

Gesundheitlich seien die Männer "alle mehr oder weniger gut ins neue Jahr gekommen", fügte Kirchner an und meinte zum aktuellen Stand: "Soweit sind jetzt alle wiederhergestellt und konnten in den letzten Tagen gut trainieren."

Bei den Frauen kommt Franziska Hildebrand zurück ins Team. Sie hatte zuletzt eine dreiwöchige Trainingsphase eingelegt. Franziska Preuß laboriert noch an einer Nasennebenhöhlenerkrankung mit Schnupfen und Husten. Sie wurde daher nur als siebte Frau nominiert.

"Wenn sich alles optimal entwickeln würde, wäre eventuell ein Start beim Massenstart denkbar. Die anderen Mädels sind gesundheitlich soweit gut durchgekommen", sagte Frauen-Trainer Kristian Mehringer.

Der Weltcup in Oberhof beginnt am Donnerstag mit dem Sprint der Frauen, am Freitag folgt der Sprint der Männer. Nach den Staffeln am Samstag schließen die beiden Massenstartrennen (alle ARD) am Sonntag die Veranstaltung am Grenzadler ab.

Das deutsche Aufgebot für Oberhof:

Männer: Benedikt Doll, Lucas Fratzscher, Philipp Horn, Johannes Kühn, Arnd Peiffer, Simon Schempp

Frauen: Marion Deigentesch, Maren Hammerschmidt, Denise Herrmann, Janina Hettich, Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz, Franziska Preuß