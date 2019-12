Die deutschen Biathletinnen haben im ersten Weltcup-Einzelrennen nach dem Rücktritt von Laura Dahlmeier einen guten Start hingelegt, das Podest aber knapp verpasst.

Franziska Preuß (Haag) belegte im Sprint über 7,5 km im schwedischen Östersund den undankbaren vierten Rang, Verfolgungs-Weltmeisterin Denise Herrmann (Oberwiesenthal) wurde Sechste.

Anzeige

Der Sieg ging an Dorothea Wierer aus Italien. Die Gesamtweltcupsiegerin des vergangenen Winters triumphierte nach einer Strafrunde in 19:48,5 Minuten vor Marte Olsbu Röiseland aus Norwegen (2/8,6 Sekunden zurück) und Marketa Davidova (Tschechien/0/11,9).

Preuß hatte nach einer fehlerfreien Schießleistung 19,2 Sekunden Rückstand auf Wierer. Herrmann, die als neue Frontfrau in die großen Fußstapfen der siebenmaligen Weltmeisterin Dahlmeier treten soll, lag nach einem Fehler 22,1 Sekunden zurück. Vanessa Hinz (Schliersee/2/1:29,1), Karolin Horchler (Clausthal-Zellerfeld/2/1:54,3) und Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld/2/1:58,6) verfehlten dagegen die Top-30 deutlich.

DAZN gratis testen und Sport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Bei den Männern hatte zuvor über 10 km einmal mehr Johannes Thingnes Bö vor seinem Bruder Tarje triumphiert.

Johannes Kühn (Reit im Winkl) belegte nach zwei Strafrunden einen beachtlichen sechsten Platz. Ansonsten hatten die Starter des Deutschen Skiverbandes (DSV) im ersten Einzelrennen enttäuscht.

Am kommenden Mittwoch und Donnerstag folgen in Östersund die Einzelrennen sowie am Samstag und Sonntag die Staffeln.