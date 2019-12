Im Jahr eins nach Laura Dahlmeier läuft es noch nicht rund bei den deutschen Biathlon-Damen. Vielmehr laufen die einst so erfolgsverwöhnten Damen beim Weltcup-Auftakt in Östersund der Musik noch hinterher.

Einen verheißungsvollen Start schaffte Franziska Preuß, die am vergangenen Wochenende an der Seite von Erik Lesser in der Single-Mixed-Staffel auf Platz zwei gelandet war und im Sprint über 7,5 km als Vierte nur knapp das Podest verpasste.

Denise Herrmann, die als Teil der Mixed-Staffel zusammen mit Karolin Horchler, Simon Schempp und Benedikt Doll nur auf Platz sieben ins Ziel gekommen war, wurde im Sprint Sechste.

Schwacher Auftritt im Einzel

Völlig in die Hose ging dann unter der Woche der Auftritt im Einzel über 15 Kilometer. "Bei drei Fehlern kann man im Einzel nicht mehr erwarten. Es wäre mehr möglich gewesen", sagte Preuß, die auf Rang zwölf noch beste deutsche Skijägerin war, im ZDF.

Auch Verfolgungs-Weltmeisterin Herrmann war mit ihrem 18. Platz überhaupt nicht zufrieden: "Ich habe mich beim Laufen sehr schwergetan. Und vier Fehler beim Schießen sind einfach zu viel."

Zum Abschluss der Weltcup-Woche steht nun die Frauen-Staffel über 4x6 km auf dem Programm (Biathlon-Weltcup: Frauen-Staffel ab 15.30 Uhr bei SPORT1 im LIVETICKER).

Denise Herrmann, Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz und Franziska Preuß wollen es besser machen als die deutschen Männer, die nur den achten Platz erreichten. Favoriten sind jedoch Italien, Norwegen und Schweden.

