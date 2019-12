Le Grand Bornand heißt die nächste Station im Biathlon-Weltcup.

Dort wollen die deutschen Männer ihre gute Form aus der Staffel von Hochfilzen, wo sie nur von den Norwegern geschlagen werden konnten, auch in die Einzeldisziplinen übertragen.

Anzeige

Kühn wieder in den Top 10?

Die erste Chance dazu bietet sich am Donnerstag im Sprint über 10 Kilometer, in dem vor allem Johannes Kühn zu den Hoffnungsträgern gehört. (Biathlon: Sprint der Männer, Do. ab 14.15 Uhr im LIVETICKER)

Denn mit seinem sechsten Platz im Sprint von Östersund konnte er bislang die einzige Top-Ten-Platzierung der deutschen Skijäger in einem Einzelwettbewerb verbuchen.

Das Wintersport-Wochenende im TV: SPORT1 hat alle Veranstaltungen und Sendezeiten im Überblick

Neben Kühn gehen für den DSV auch Benedikt Doll, als Zwölfter derzeit bester Deutscher im Gesamtweltcup, Philipp Horn, Erik Lesser, Arnd Peiffer und Simon Schempp in den französischen Alpen an den Start.

Biathlon-Zeitplan in Le Grand Bornand:

Donnerstag, 19. Dezember: Männer Sprint über 10 km 14.15 Uhr

Freitag, 20. Dezember: Frauen Sprint über 7,5 km, 14.15 Uhr

Samstag, 21. Dezember: Männer Verfolgung über 12,5 km, 13 Uhr

Samstag, 21. Dezember: Frauen Verfolgung, über 10 km, 15 Uhr

Sonntag, 22. Dezember: Männer Massenstart über 15 km, 12.10 Uhr

Sonntag, 22. Dezember: Frauen Massenstart über 12,5 km, 14.15 Uhr

So können Sie den Biathlon-Weltcup LIVE verfolgen: