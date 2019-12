Finden Deutschlands Biathleten zurück in die Spur?

Das Weltcup-Wochenende in Hochfilzen war bisher noch kein Ruhmesblatt der DSV-Skijäger. Aber in der Verfolgung wollen die Frauen wenigstens ihren historischen Tiefpunkt aus der Staffel vergessen machen. (Biathlon, Hochfilzen: Verfolgung der Frauen, ab 12.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Auch die Männer hoffen auf Besserung. Nachdem sich in der Verfolgung kein Deutscher unter den besten Zehn platzieren konnte, soll in der Staffel nun das Podium angegriffen werden. (Biathlon, Hochfilzen: Staffel der Männer, ab 14.15 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Immerhin beginnt das Männer-Quartett ohne die Hypothek vorheriger Rennen und hat es von Beginn an in der eigenen Hand, sich in der Spitzengruppe zu etablieren. (SERVICE: Die Weltcupstände im Biathlon)

Die Frauen hingegen müssen nach dem Desaster im Sprint auf ordentlich Schützenhilfe der Konkurrenz hoffen, um überhaupt noch die vorderen Regionen zu erreichen. Als 41. geht Denise Herrmann als beste Deutsche ins Rennen.

Biathlon-Zeitplan in Hochfilzen:

Sonntag, 15. Dezember: Frauen Verfolgung über 10km, 12 Uhr

Sonntag, 15. Dezember: Herren-Staffel über 4x7.5km, 14 Uhr

