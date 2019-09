Massenstart-Weltmeister Simon Schempp hat bei der Biathlon-DM am Arber einen Doppelsieg gefeiert.

Der 30-Jährige, der die vergangene Saison im Januar wegen gesundheitlicher Probleme und einer daraus resultierenden Formschwäche vorzeitig beendet hatte, gewann am Sonntag auch die Verfolgung. Am Tag zuvor war er im Hohenzollern Skistadion im Bayerischen Wald im Sprint siegreich gewesen.

Bei den Frauen landete Weltmeisterin Denise Herrmann in der Verfolgung auf Platz zwei, nachdem sie am Samstag den Sprint gewonnen hatte. Karolin Horchler sicherte sich nach Rang zwei im Sprint in der Verfolgung den Meistertitel.

Der zweite Teil der Biathlon-DM folgt vom 12. bis 15. September in Ruhpolding.