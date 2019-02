Massenstart-Weltmeister Simon Schempp wird auch auf die Übersee-Weltcups in Canmore/Kanada (ab Donnerstag) und Soldier Hollow/USA (ab 14. Februar) verzichten. Stattdessen soll der formschwache Biathlet in der Heimat trainieren und sich bei den Europameisterschaften in Minsk/Weißrussland (ab 18. Februar) die nötige Wettkampfpraxis holen.

"Wir sind überzeugt, dass es die richtige Strategie ist, damit er rechtzeitig zur WM zu alter Leistungsstärke zurückfindet", sagte der Sportliche Leiter Björn Weisheit: "Er soll in Östersund wieder angreifen können." Der Saisonhöhepunkt findet vom 7. bis 17. März statt.

Anzeige

Dahlmeier startet nur in Canmore

Während Schempps Freundin Franziska Preuß ihre Kehlkopfentzündung auskuriert hat und alle Rennen in Nordamerika bestreiten soll, wird Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier nur in Canmore am Start stehen. "Um einen weiteren Regenerations- und Trainingsblock einzulegen", erklärte Weisheit.

Das deutsche Aufgebot:

Männer: Benedikt Doll, Johannes Kühn, Erik Lesser, Philipp Nawrath, Arnd Peiffer, Roman Rees

Frauen: Laura Dahlmeier, Denise Herrmann, Franziska Hildebrand, Karolin Horchler, Vanessa Hinz, Franziska Preuß