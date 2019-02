Massenstart-Weltmeister Simon Schempp hat seinen Start bei der WM im schwedischen Östersund (7. bis 17. März) abgesagt und gleichzeitig das Ende seiner bislang enttäuschenden Saison erklärt. "Es soll einfach nicht sein. In diesem Winter werde ich leider keine Rennen mehr laufen", schrieb Schempp bei Instagram: "Das ist natürlich bitter, weil ich bis zuletzt gehofft und gekämpft habe, dass sich doch noch alles zum Guten wendet."

Der 30-Jährige, der bei Biathlon-Weltmeisterschaften bislang insgesamt vier Goldmedaillen gewonnen hat, bestritt in diesem Jahr nur ein Rennen. Zuletzt fehlte Schempp bei den Übersee-Weltcups in Canmore/Kanada und Soldier Hollow/USA, um in der Heimat an seiner Formschwäche zu arbeiten.

Schempp nicht im Vollbesitz seiner Kräfte

"Aber ehrlicherweise fühle ich mich nach wie vor überhaupt nicht im Vollbesitz meiner Kräfte, um Weltcup- oder WM-Rennen laufen zu können", sagte Schempp: "Deshalb habe ich zusammen mit meinen Trainern und unserer medizinischen Abteilung die Entscheidung getroffen, dass ich mich jetzt erstmal komplett von der langwierigen Überbelastung erhole, um dann im Frühjahr möglichst ohne Nebenbaustellen wieder voll angreifen zu können."

Rückenprobleme und eine Operation an der Schulter hatten Schempp in der Vorbereitung auf die Saison zurückgeworfen. "Jetzt ist einfach der Punkt erreicht, an dem ich auf den Reset-Knopf drücken muss", schrieb Schempp.

Bundestrainer Mark Kirchner sah keine Alternative zum Saison-Aus. "Wir haben gemeinsam in den vergangenen zwei Wochen darüber diskutiert. Wenn der Körper nicht will, macht es keinen Sinn", sagte Kirchner: "Simon hat lange gekämpft, und das hat ihn auch mental viel Kraft gekostet."

Als Ersatz soll Philipp Nawrath mit nach Östersund fahren, der in Canmore sein Staffel-Debüt gegeben hatte, allerdings nur die halbe WM-Norm erfüllt hat. Gesetzt sind Arnd Peiffer, Benedikt Doll, Erik Lesser, Roman Rees und Johannes Kühn. "Es nützt ja nichts, wir müssen nach vorne schauen - und wir haben noch immer eine gute Mannschaft beisammen", sagte Kirchner.