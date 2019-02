Von der klirrenden Kälte wollte sich Laura Dahlmeier die gute Laune schon gar nicht verderben lassen.

Dick eingepackt und mit breitem Grinsen im Gesicht balancierte die Biathlon-Königin vor dem herrlichen Winterpanorama der Rocky Mountains auf einem Bein. "Ein bisschen Yoga am Morgen vertreibt Kälte und Sorgen", schrieb die Doppel-Olympiasiegerin dazu auf Facebook.

Dass ihr bei Temperaturen um minus 20 Grad sogar die Haare gefroren? Völlig egal. Dahlmeier startet im Eisschrank von Canmore voll fokussiert in die heiße Phase der WM-Vorbereitung.

Dahlmeier ist "auf dem richtigen Weg"

Schon mit ihrem ersten Sieg nach den vielen krankheitsbedingten Pausen habe Dahlmeier in Antholz "gezeigt, dass sie auf dem richtigen Weg ist", attestierte der Sportliche Leiter Björn Weisheit.

Da die 25-Jährige den letzten Weltcup vor der WM in Soldier Hollow/USA auslässt und lieber zu Hause trainiert, will sie sich in Kanada den Feinschliff für die Titelkämpfe im März holen - wenn ihr nur das Wetter keinen Strich durch die Rechnung macht.

Aufgrund der immensen Kälte sind Rennabsagen in Canmore nicht auszuschließen. Nach den Wettkampfregeln des Weltverbandes IBU sind bei Temperaturen von unter minus 20 Grad keine Weltcup-Starts erlaubt.

Bei Temperaturen von minus 15 Grad entscheidet die Jury über eine Rennaustragung. (SERVICE: Biathlon-Kalender)

Einzel trotz Kälte nicht in Gefahr

Für die verkürzten Einzel der Männer (Biathlon: Einzel der Herren ab 20.20 Uhr im LIVETICKER) und Frauen (Biathlon: Einzel der Damen ab 22.55 Uhr im LIVETICKER) sind "gemütliche" 15 Grad unter Null vorhergesagt, am Wochenende soll es noch kälter werden. Die Staffeln wurden sicherheitshalber bereits von Samstag auf Freitag vorverlegt und der für Sonntag geplante Massenstart durch Sprintrennen am Samstag ersetzt.

Dahlmeier jedenfalls ist bereit. Nach dem anstrengenden Weltcup in Antholz, wo sie sich neben dem Sieg im Massenstart mit den Rängen zwei und vier in Verfolgung und Sprint endgültig in der Weltspitze zurückmeldet hatte, meinte die siebenmalige Weltmeisterin zwar, dass sie läuferisch noch "zwei, drei Prozent aufholen" müsse.

Jedoch habe sie danach eine "erholsame Woche in der Heimat" verbracht, in der sie "neue Kraft tanken konnte".

Lesser jagt immer noch WM-Norm

Anderen Athleten des Deutschen Skiverbandes (DSV) fehlt da im Hinblick auf die WM noch mehr.

So hat Ex-Weltmeister Erik Lesser noch nicht einmal eine Teilnorm für Östersund erzielt - im schlechtesten Fall bleiben dem 30-Jährigen dafür nur noch drei Rennen Zeit. Der formschwache Massenstart-Champion Simon Schempp verzichtet indes komplett auf die Weltcups in Übersee.

Immerhin ist dessen Freundin Franziska Preuß nach auskurierter Kehlkopfentzündung wieder am Start, auch wenn die Ruhpolding-Siegerin sagte: "Ergebnisse spielen erst mal keine Rolle."

Das deutsche Aufgebot:

Männer: Benedikt Doll (Breitnau), Johannes Kühn (Reit im Winkl), Erik Lesser (Frankenhain), Philipp Nawrath (Nesselwang), Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld), Roman Rees (Schauinsland)

Frauen: Laura Dahlmeier (Partenkirchen), Denise Herrmann (Oberwiesenthal), Franziska Hildebrand, Karolin Horchler (beide Clausthal-Zellerfeld), Vanessa Hinz (Schliersee), Franziska Preuß (Haag)

