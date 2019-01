Rückschlag für Biathletin Franziska Preuß: Die 24-Jährige, die am vergangenen Sonntag beim Weltcup in Ruhpolding ihren ersten Karrieresieg gefeiert hat, fällt für die bevorstehenden Rennen in Antholz aus. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Donnerstag vor dem Sprint der Frauen (ab 14.30 Uhr im LIVETICKER) mitteilte, laboriert Preuß an einer Halsentzündung.

Aufgrund des kurzfristigen Ausfalls war es demnach nicht möglich, eine andere Athletin für Preuß zu nominieren. Damit gehen nur Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier (Partenkirchen), Vanessa Hinz (Schliersee), Karolin Horchler (Clausthal-Zellerfeld), Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld) und Denise Herrmann (Oberwiesenthal) in das Rennen über 7,5 Kilometer.

In Antholz stehen nach den Sprints am Wochenende noch die Verfolgungsrennen (Samstag) und Massenstarts (Sonntag) auf dem Programm.