Für die deutschen Biathlon-Herren ist in Wiedergutmachung angesagt. Beim Heimweltcup in Oberhof enttäuschte die Staffel und verpasste den angestrebten Podestplatz deutlich.

In den Einzeldisziplinen lief es dagegen deutlich besser, Arnd Peiffer hatte mit seinem zweiten Platz in der Verfolgung für die vierte Einzel-Podestplatzierung der DSV-Männer gesorgt.

In Ruhpolding wollen die Herren zeigen, dass das Staffel-Debakel nicht mehr als nur ein Ausrutscher war. Der Ausnahmezustand in einigen Teilen Oberbayerns führte zunächst zu einer Absage des Männer-Sprints am Mittwoch in der Chiemgau Arena, in der sich meterhohe Schneeberge türmen. Die Durchführung eines Wettkampfes stehe "in absolutem Widerspruch zum anhaltenden Katastrophenfall", teilte das Landratsamt Traunstein mit.

Der Sprint der Männer über 10 km soll nun am Donnerstag nachgeholt werden. (Biathlon-Weltcup in Ruhpolding: Sprint der Herren ab 11 Uhr im LIVETICKER)

Simon Schempp in Ruhpolding nicht dabei

"Die IBU und die Organisatoren sind zuversichtlich, dass alle geplanten Wettkämpfe durchgeführt werden können", sagte Borat Nunar, Weltcup-Renndirektor der Internationalen Biathlon Union (IBU), am Dienstagmittag. Die Frauen tragen ihr Sprintrennen ebenfalls am Donnerstag aus.

Bei den Männern ist Simon Schempp derzeit auf der Suche nach seiner Form. Nach Platz 70 im Sprint von Oberhof und einer schwachen Leistung in der Staffel fehlt der Massenstart-Weltmeister beim zweiten Heimweltcup des Winters. Es laufe "gar nichts zusammen", hatte Schempp in Oberhof gesagt, "so macht es keinen Sinn".

Dahlmeier kehrt in Ruhpolding zurück

Bei den Damen schaut alles auf Laura Dahlmeier. Das Gewehr in der Hand, ein Lächeln im Gesicht: "Feintuning für Ruhpolding", schrieb sie unter ein Bild, das sie beim Training am tief verschneiten Schießstand zeigt. Die Biathlon-Königin lässt sich auch vom anhaltenden Schneechaos nicht bremsen, beim Heimweltcup kehrt die 25-Jährige nach einer erneuten Pause wegen eines Infekts ins Wettkampfgeschehen zurück - vorausgesetzt, die Rennen finden überhaupt wie geplant statt. (Biathlon-Weltcup in Ruhpolding: Sprint der Damen ab 14.30 Uhr im LIVETICKER)

Die Erwartungen an die Vorzeigeläuferin des Deutschen Skiverbandes (DSV) sind gleich wieder hoch. Er gehe davon aus, sagte Disziplintrainer Florian Steirer vor wenigen Tagen in Oberhof, "dass wir wieder ein gehöriges Wort vorne mitreden".

Doch Dahlmeier will sich angesichts ihrer krankheitsbedingten Vorgeschichte nicht unter Druck setzen lassen. "Ich weiß nicht genau, wo ich stehe." Der Sprint sei der "erste scharfe Test, dann werden wir mal schauen", sagte sie. Die Zeit bis Ruhpolding sei "knapp" gewesen: "Ich hoffe, dass ich fit genug bin. Wir müssen jetzt von Woche zu Woche schauen. Das große Ziel ist die WM, das ist der Höhepunkt im Jahr. Bis dahin sollte ich wieder ganz fit sein."

Zunächst steht der Sprint an, bei dem neben Dahlmeier auch die zuletzt erkrankte Vanessa Hinz in den Weltcup zurückkehrt.

Das Biathlon-Programm in Ruhpolding:

17.01.2019, 11 Uhr: Sprint 10km Herren im LIVETICKER

17.01.2019, 14.30 Uhr: Sprint 7,5km Damen im LIVETICKER

18.01.2019, 14.30 Uhr: Staffel 4 x 7,5km Herren im LIVETICKER

19.01.2019, 14.30 Uhr: Staffel 4 x 6km Damen im LIVETICKER

20.01.2019, 12.15 Uhr: Massenstart Herren im LIVETICKER

20.10.2019, 14.40 Uhr: Massenstart Damen im LIVETICKER

Das deutsche Biathlon-Aufgebot für Ruhpolding:

Herren: Benedikt Doll, Philipp Horn, Johannes Kühn, Philipp Nawrath, Arnd Peiffer, Roman Rees

Damen: Laura Dahlmeier, Denise Herrmann, Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz, Karolin Horchler, Franziska Preuß

So können Sie Biathlon aus Ruhpolding LIVE verfolgen:

TV: ARD, Eurosport

Stream: ard.de, Eurosport Player

Ticker: SPORT1.de