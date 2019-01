Die deutschen Biathlon Herren gehen mit Selbstvertrauen ins Massenstart-Rennen von Ruhpolding (Biathlon: Massenstart der Herren, 12.15 Uhr im LIVETICKER)

In der StafFel belegte das Quartett Rang zwei hinter den Norwegern. Für das Quartett des Deutschen Skiverbandes (DSV) war es im vorletzten Staffelrennen vor der WM in Östersund/Schweden (7. bis 17. März) das beste Saisonresultat.

Im Sprint verpasste Doll den Heimsieg nur knapp. Doll musste sich nur dem norwegischen Seriensieger Johannes Thingnes Bö und dessen Bruder Tarjei geschlagen geben.

Bei den Damen schaut alles auf Laura Dahlmeier. Die Biathlon-Königin lässt sich auch vom anhaltenden Schneechaos nicht bremsen, beim Heimweltcup kehrt die 25-Jährige nach einer erneuten Pause wegen eines Infekts ins Wettkampfgeschehen zurück - im Sprint sprang mit Rang neun gleich wieder eine respektable Platzierung heraus, auch wenn die Laufleistung noch nicht passte.

Dahlmeier führt Staffel aufs Podest

Bei der Staffel sah es schon deutlich besser aus. Hinter Frankreich und Norwegen belegte das Quartett des Deutschen Skiverbandes mit Doppel-Olympiasiegerin Dahlmeier, Vanessa Hinz, Franziska Preuß und Herrmann über 4x6 km beim Heimweltcup in Ruhpolding den dritten Rang.

23,4 Sekunden lagen die deutschen Frauen nach neun Nachladern hinter den Französinnen zurück, die in 1:09:27,7 Stunden siegten. Wichtigste Erkenntnis vor dem Massenstartrennen über 12,5 km am Sonntag war jedoch: Bei Biathlon-Königin Dahlmeier geht es aufwärts. (Biathlon: Massenstart der Damen, 14.40 Uhr im LIVETICKER)

"Es ist von Anfang an flüssiger gegangen. Vor allem in der ersten Runde. Ich wurde vom Publikum getragen. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich wollte Druck machen, das ist mir recht gut gelungen. Zum Schluss haben vielleicht noch zwei, drei Körner gefehlt, aber ich glaube, dass es schon wieder ein Schritt in die richtige Richtung war", sagte die 25-Jährige in der ARD.

Das Biathlon-Programm in Ruhpolding:

20.01.2019, 12.15 Uhr: Massenstart Herren im LIVETICKER

20.10.2019, 14.40 Uhr: Massenstart Damen im LIVETICKER

Das deutsche Biathlon-Aufgebot für Ruhpolding:

Herren: Benedikt Doll, Philipp Horn, Johannes Kühn, Philipp Nawrath, Arnd Peiffer, Roman Rees

Damen: Laura Dahlmeier, Denise Herrmann, Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz, Karolin Horchler, Franziska Preuß

So können Sie Biathlon aus Ruhpolding LIVE verfolgen:

TV: ARD, Eurosport

Stream: ard.de, Eurosport Player

Ticker: SPORT1.de