Einem Comeback von Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier beim Biathlon-Weltcup in der kommenden Woche in Ruhpolding steht nichts mehr im Wege.

Das bestätigte Disziplin-Trainer Florian Steirer am Rande des Weltcups in Oberhof am Samstag.

Neben Dahlmeier werde auch Vanessa Hinz wieder zur Mannschaft stoßen, sagte er: "Vorausgesetzt, dass nicht wieder jemand krank wird, ist es fix, dass sie nächste Woche dazukommen."

Infekt verhindert Dahlmeier-Start in Oberhof

Dahlmeier hatte auf den Heimweltcup in Oberhof wegen eines Infektes über den Jahreswechsel verzichtet und stattdessen in ihrer bayerischen Heimat trainiert. Hinz fehlte in Oberhof wegen einer Erkältung.

Mit Dahlmeier und Hinz an Bord geht Steirer für die Rennen in Ruhpolding davon aus, "dass wir wieder ein gehöriges Wort vorne mitreden".

Die bislang einzige Podestplatzierung der deutschen Frauen in diesem Winter hatte die siebenmalige Weltmeisterin Dahlmeier als Zweite im Sprint von Nove Mesto erreicht. Der zweite Heimweltcup der Saison findet vom 16. bis 20. Januar statt.