Die deutschen Biathlon-Herren wollen beim Weltcup in Antholz erneut angreifen.

Allen voran der sich zur Zeit in guter Form befindende Benedikt Doll greift nach dem dritten Platz im Sprint von Ruhpolding erneut nach einem Podestplatz. Doll musste dort sich nur dem norwegischen Seriensieger Johannes Thingnes Bö und dessen Bruder Tarjei geschlagen geben (SERVICE: Biathlon-Kalender).

Lesser wieder dabei, Schempp nicht

Auch Johannes Kühn belegte mit nur einem Schießfehler einen starken sieben Platz. Arnd Peiffer erlangte dagegen beim Massenstart eine Top-Ten-Platzierung. In der Staffel erreichten die Biathleten ebenfalls einen starken zweiten Platz.

Nachdem die Damen mit Franziska Preuß vorgelegt haben, träumen auch die Herren vom ersten Saisonsieg (SERVICE: Biathlon-Weltcupstände).

Der zweimalige Weltmeister Erik Lesser (Frankenhain) kehrt beim Weltcup in Antholz zurück in das Aufgebot des Deutschen Skiverbandes (DSV). Lesser hatte in der Vorwoche das Heimspiel in Ruhpolding ausgelassen und die Zeit mit seiner Lebensgefährtin und der neugeborenen Tochter Anouk verbracht. Simon Schempp ist dagegen weiter nicht im Aufgebot des DSV. Er hatte schon in Ruhpolding wegen Formschwäche pausiert.

Das Biathlon-Programm in Antholz

25.01.2019, 14.30 Uhr: Sprint 10km Herren im LIVETICKER

26.01.2019, 13.30 Uhr: Verfolgung 10km Damen im LIVETICKER

26.01.2019, 15.30 Uhr: Verfolgung 12,5km Herren im LIVETICKER

27.01.2019, 12.45 Uhr: Massenstart Damen im LIVETICKER

27.01.2019, 15.30 Uhr: Massenstart Herren im LIVETICKER

Das deutsche Biathlon-Aufgebot für Antholz:

Herren: Benedikt Doll (Breitnau), Johannes Kühn (Reit im Winkl), Erik Lesser (Frankenhain), Philipp Nawrath (Nesselwang), Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld), Roman Rees (Schauinsland)

Damen: Laura Dahlmeier (Partenkirchen), Denise Herrmann (Oberwiesenthal), Franziska Hildebrand, Karolin Horchler (beide Clausthal-Zellerfeld), Vanessa Hinz (Schliersee)

