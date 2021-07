Auch dank finanzieller Unterstützung von Doppel-Olympiasiegerin Katarina Witt war ein Crowdfunding-Projekt der Deutschen Eislauf-Union (DEU) zur Einkleidung der deutschen Eiskunstlauf-Nationalmannschaft erfolgreich. Binnen zweieinhalb Wochen wurden 15.250 Euro eingesammelt.

"Ich kann mich noch gut an meine erste Teamkleidung erinnern und wie stolz ich war. Das sollten die Sportler unbedingt ebenfalls erleben und daher habe ich ganz schnell das Projekt gesichert", sagte die viermalige Weltmeisterin zu ihrem Engagement.

Erstmals präsentiert wird das neue Outfit bei der Olympia-Qualifikation im Rahmen der Nebelhorn-Trophy vom 22. bis 25. September in Oberstdorf. Dort soll in der Herren-Konkurrenz der letzte noch fehlende DEU-Startplatz für die Winterspiele 2022 in Peking gesichert werden.