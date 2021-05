Die deutschen Curlerinnen haben nach einer Aufholjagd ihre Chance auf die Qualifikation für die Olympischen Winterspiele in Peking gewahrt. Bei der Weltmeisterschaft im kanadischen Calgary gewann das dezimierte Team um Skip Daniela Jentsch gegen Japan im zweiten Extra-End 7:6. Im umkämpften neunten Spiel sicherten sich die Deutschen damit den vierten Sieg.

Nach dem siebten End hatte Deutschland noch 2:5 zurückgelegen und anschließend vier Steine in Folge gewonnen. Die Japanerinnen retteten sich in die Verlängerung, in der Jentsch und Co. knapp die Oberhand behielten.

Nur die besten sechs Teams des 14er-Feldes qualifizieren sich direkt für die Winterspiele 2022 in Peking. Die restlichen drei Tickets nach China werden in einem Qualifyer vom 5. bis 10. Dezember ausgespielt. Komplettiert wird das olympische Turnier durch den Gastgeber.

Im deutschen Team kamen bislang einzig Jentsch, ihre Schwester Analena und Mia Höhne zum Einsatz, nachdem zwei positive Coronatests im Vorfeld des Turniers für Wirbel gesorgt hatten. Klara-Hermine Fomm und Emira Abbes, die die Mannschaft des CC Füssen komplettieren, befinden sich nach wie vor in Quarantäne.