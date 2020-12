Nathalie Weinzierl läuft bei den deutschen Eiskunstlauf-Meisterschaften in Dortmund ihrem dritten nationalen Titel entgegen. Die Mannheimerin führt in der Damen-Konkurrenz nach dem Kurzprogramm mit 58,22 Punkten vor Aya Hatakawa aus Oberstdorf sowie Dora Hus (Mannheim), die auf 53,81 Zähler kam.

Titelverteidigerin Nicole Schott aus Essen fehlt allerdings ebenso coronabedingt wie bei den Herren Vorjahresmeister Paul Fentz sowie die beiden deutschen Spitzenpaare Minerva-Fabienne Hase/Nolan Seegert und Annika Hocke/Robert Kunkel (beide Berlin). Die Paarlauf-Konkurrenz findet somit gar nicht statt.

In Abwesenheit von Fentz setzte sich in der Herren-Konkurrenz Denis Gurdzhi (65,98) vor seinem Dortmunder Vereinskollegen Louis Weissert (63,80) sowie Fabian Piontek aus Augsburg (54,52) an die Spitze.

Im Eistanz haben lediglich die Vorjahressieger und Lokalmatadoren Katharina Müller und Tim Dieck gemeldet und werden daher im Alleingang gewinnen. Die Kür-Entscheidungen fallen am Samstag.

"Eine Verschiebung der Meisterschaften auf Ende Februar wäre sportlich sinnvoll gewesen, sie konnte aber von der Deutschen Eislauf-Union finanziell nicht gestemmt werden", sagte Verbands-Vizepräsident Reinhard Ketterer. Er bedauere die kurzfristigen Absagen: "Insofern ist selbstverständlich, dass die Ergebnisse relativiert werden müssen."

Bereits abgesagt sind die europäischen Titelkämpfe im Januar 2021 in Zagreb. Die für März geplanten Weltmeisterschaften in Stockholm stehen auf der Kippe.