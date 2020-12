Der Deutsche Skiverband (DSV) hat in unruhigen Zeiten ein wenig mehr Planungssicherheit erhalten. Wie ARD und ZDF am Mittwoch bekannt gaben, werden die Weltcup-Wettbewerbe in Deutschland bis einschließlich der Saison 2024/25 weiter von den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern übertragen. Die Vereinbarung umfasst alle DSV-Veranstaltungen in den Bereichen Ski Alpin, Ski Nordisch, Ski Freestyle und Snowboard sowie die Biathlon World Team Challenge.

Die Fortsetzung der Kooperation sichert ARD und ZDF unter anderem sportliche Top-Ereignisse wie die deutschen Springen bei der Vierschanzentournee und die alpinen Kandahar-Rennen in Garmisch-Partenkirchen. Der Abschluss des Vertrages steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der bei den Rundfunkanstalten jeweils zuständigen Gremien.