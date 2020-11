Der Kombi-Weltcup in Otepää wurde wegen Corona abgesagt © 2020 Sport-Informations-Dienst, Köln

Wegen der Corona-Pandemie hat der Ski-Weltverband FIS den Weltcup in der Nordischen Kombination am 2./3. Januar in Otepää/Estland abgesagt.