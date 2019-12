Die Olympiazweite Jacqueline Lölling (Winterberg) hat die neue Skeleton-Saison gleich mit einem Sieg eröffnet.

Beim Weltcup auf der schwierigen US-Bahn in Lake Placid setzte sich die Vize-Weltmeisterin am Samstag vor Janine Flock aus Österreich durch. Tina Hermann (Königssee) rundete den aus deutscher Sicht starken Auftakt ab: Die Weltmeisterin belegte mit 0,71 Sekunden Rückstand auf Lölling den dritten Rang.

"Ein Sieg zum Auftakt gibt viel Selbstvertrauen", sagte Lölling, die schon in der Vorsaison in Lake Placid gewonnen hatte. Ihre Vorliebe für die Bahn im US-Bundesstaat New York könnte ihr nun einen starken Saisonauftakt bescheren: Aufgrund kurzfristiger Änderungen im Kalender findet auch der zweite Weltcup des Winters dort statt: "Letztes Jahr bin ich hier schon gut klargekommen, jetzt war ich gleich wieder im Rhythmus. Ich hoffe, dass es nächstes Wochenende so weitergeht."

Die WM-Dritte Sophia Griebel (Suhl) landete mit deutlichem Abstand (+1,42) nur auf dem 14. Platz. Hermann, Lölling und Griebel hatten im vergangenen März bei den Weltmeisterschaften in Whistler Gold, Silber und Bronze für Deutschland geholt und damit für ein Novum in der Geschichte der Frauen-WM gesorgt.