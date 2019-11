In den kommenden Monaten zieht der Wintersport wieder viele Fans in ihren Bann. Ski Alpin, Biathlon, Skispringen, Langlauf oder Rennrodeln und Bobsport - Sportler aus aller Welt werden im Weltcup und bei diversen Weltmeisterschaften ihr Können zeigen.

In Deutschland hat der Wintersport seit Jahrzehnten eine große Tradition und rückt in den kalten Monaten stehts in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Dies liegt auch an den vielen Erfolgen, die die deutschen Sportler in der Vergangenheit erzielten.

Dem großen Interesse am Wintersport tragen auch die Fernsehanstalten Rechnung. ARD und ZDF berichten in dieser Saison im Wechsel über 500 Stunden LIVE vom Wintersport.

Auch Eurosport und DAZN berichten in großem Umfang über Wintersport.

Auf SPORT1 sind Sie mit den Livetickern zu allen Events stets mittendrin. Dazu erfahren Sie auf Sport1.de alles Wissenswerte rund um die spannendsten Wettbewerbe in Eis und Schnee.

Das Wintersport-Wochenende vom 29. November bis 1. Dezember in der Übersicht

Biathlon

Weltcup-Station: Östersund (Schweden)

Samstag, 30. November

13:10 Uhr: Mixed Staffel Single

15:00 Uhr: Mixed Staffel Team

Sonntag, 1. Dezember

12:30 Uhr: Sprint Männer (10 km)

15:30 Uhr: Sprint Frauen (7,5 km)

Deutsche Starter im Fokus: Simon Schempp (Mutlangen), Benedikt Doll (Titisee-Neustadt), Arnd Peiffer (Wolfenbüttle), Erik Lesser (Suhl), Roman Rees (Freiburg i.Br.), Denise Herrmann (Bad Schlema), Franziska Preuß (Wasserburg a.I.), Franziska Hildebrand (Halle), Vanessa Hinz (München), Maren Hammerschmidt (Frankenberg)

Favoriten: Denise Herrmann (Deutschland), Dorothea Wierer, Lisa Vitozzi (beide Italien), Hanna Öberg (Schweden), Marte Olsbu Röiseland, Tiril Eckhoff (beide Norwegen), Kaisa Mäkäräinen (Finnland), Johannes Thingnes Boe (Norwegen), Martin Fourcade (Frankreich)

TV: ARD, Eurosport

Bob

Keine Veranstaltungen

Nächste Weltcup-Station: Lake Placid (USA) 7. bis 8. Dezember

Eisschnelllauf

Keine Veranstaltungen

Nächste Weltcup-Station: Nur-Sultan (Kasachstan) 6. bis 8. Dezember

Deutsche Starter im Fokus: Patrick Beckert (Erfurt/5000 m), Claudia Pechstein (Berlin/Massenstart), Nico Ihle (Chemnitz/500 m)

Favoriten: Patrick Roest, Jorrit Bergsma (beide Niederlande/5000 m). - Ivanie Blondin (Kanada), Irene Schouten (Niederlande/beide Massenstart). - Dai Dai Ntab (Niederlande), Kim Jun-Ho (Südkorea), Tingyu Gao (China/alle 500 m)

TV: ARD

Nordische Kombination

Weltcup-Station: Ruka (Finnland)

Freitag, 29. November

11:00 Uhr: Skispringen (HS 142)

15:00 Uhr: Langlaug (5 km)

Samstag, 30. November

08:30 Uhr: Skispringen (HS 142)

14:00 Uhr: Langlauf (10 km)

Sonntag, 1. Dezember

09:10 Uhr: Skispringen (HS 142)

14:00 Uhr: Langlauf (10 km)

Deutsche Starter im Fokus: Eric Frenzel (Annaberg-Buchholz), Fabian Rießle (Freiburg i.Br.), Johannes Rydzek (Oberstdorf), Vinzenz Geiger (Oberstdorf)

Favoriten: Eric Frenzel, Fabian Rießle, Johannes Rydzek (alle Deutschland), Jarl Magnus Riiber, Jorgen Graabak, Espen Andersen (alle Norwegen), Akito Watabe (Japan)

TV: ARD, Eurosport

Rodeln

Weltcup-Station: Lake Placid (USA)

Samstag, 30. November

09:00 Uhr: Doppelsitzer 1. Lauf

10:20 Uhr: Doppelsitzer 2. Lauf

12:40 Uhr: Frauen Einzel 1. Lauf

14:12 Uhr: Frauen Einzel 2. Lauf

Sonntag, 1. Dezember

08:20 Uhr: Männer Einzel 1. Lauf

09:55 Uhr: Männer Einzel 2. Lauf

12:00 Uhr: Sprint Doppelsitzer

12:40 Uhr: Sprint Frauen

13:25 Uhr: Sprint Männer

Deutsche Starter im Fokus: Julia Taubitz (Oberwiesenthal) - Toni Eggert/Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl), Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) - Felix Loch (Berchtesgaden), Johannes Ludwig (Oberhof)

Favoriten: Taubitz, Summer Britcher, Emily Sweeney (beide USA), Tatjana Iwanova (Russland) - Loch, Semen Pawlitschenko, Roman Repilow (beide Russland), David Gleirscher, Wolfgang Kindl (beide Österreich) - Eggert/Benecken, Wendl/Arlt

TV: ARD, Eurosport

Ski Alpin

Weltcup-Station: Lake Louise (Kanada)

Samstag, 30. November

20:15 Uhr: Abfahrt Männer

Sonntag, 1. Dezember

20:15 Uhr: Super-G Frauen

Deutsche Starter im Fokus: Christina Ackermann (Oberstdorf), Lena Dürr (Germering), Marina Wallner (Inzell) - Fritz Dopfer (Garmisch), Linus Straßer (München)

Favoriten: Mikaela Shiffrin (USA) - Clement Noel (Frankreich)

TV: ARD, Eurosport



Skispringen

Weltcup-Station: Ruka (Finnland)

Samstag, 30. November

16:30 Uhr: Einzel Männer (HS 142)

Sonntag, 1. Dezember

16:30 Uhr: Einzel Männer (HS 142)

Deutsche Starter im Fokus: Markus Eisenbichler (Siegsdorf), Richard Freitag (Aue), Karl Geiger (Oberstdorf), Stephan Leyhe (Willingen)

Favoriten: Eisenbichler, Ryoyu Kobayashi (Japan), Stefan Kraft (Österreicher), Kamil Stoch (Polen)

TV: ARD, Eurosport

Die Wintersport-Highlights 2019/20

Ski Alpin

Männer

21.12.19: Abfahrt, Gröden

22.12.19: Riesenslalom, Alta Badia (Italien)

11.1.19: Riesenslalom, Adelboden (Schweiz)

18.1.20: Abfahrt, Wengen (Schweiz)

24.1.20: Super G, Kitzbühel (Österreich)

25.1.20: Abfahrt, Kitzbühel

26.1.20: Slalom, Kitzbühel

28.1.20: Slalom, Schladming

1.2.20: Abfahrt, Garmisch-Partenkirchen

2.2.20: Riesenslalom, Garmisch-Partenkirchen

18.3.20: Abfahrt, Cortina D'Ampezzo (Italien)

19.3.20: Super G, Cortina D'Ampezzo

20.3.20: Team-Wettbewerb, Cortina D'Ampezzo

21.3.20: Riesenslalom, Cortina D'Ampezzo

22.3.20: Slalom, Cortina D'Ampezzo

Frauen

14.12.19: Super G, St. Moritz (Schweiz)

21.12.19: Abfahrt, Val d'Isere (Frankreich)

4.1.20: Slalom, Zagreb (Kroatien)

8.2.20: Abfahrt, Garmisch-Partenkirchen

9.2.20: Super G, Garmisch-Partenkirchen

22.2.20: Abfahrt, Crans Montana (Schweiz)

23.2.20: Super G, Crans Montana

7.3.20: Riesenslalom, Ofterschwang

8.3.20: Slalom, Ofterschwang

18.3.20: Abfahrt, Cortina D'Ampezzo (Italien)

19.3.20: Super G, Cortina D'Ampezzo

20.3.20: Team-Wettbewerb, Cortina D'Ampezzo

21.3.20: Slalom, Cortina D'Ampezzo

22.3.20: Riesenslalom, Cortina D'Ampezzo

Biathlon

Männer

10.1.20: Sprint, Oberhof

11.1.20: Staffel, Oberhof

12.1.20: Massenstart, Oberhof

16.1.20: Sprint, Ruhpolding

18.1.20: Staffel, Ruhpolding

19.1.20: Verfolgung, Ruhpolding

WM in Antholz

13.2.20: Mixed-Staffel

15.2.20: Sprint

16.2.20: Verfolgung

19.2.20: Einzel

20.2.20: Einzel-Mixed-Staffel

22.2.20: Staffel

23.2.20: Massenstart

Frauen

9.1.20: Sprint, Oberhof

11.1.20: Staffel, Oberhof

12.1.20: Massenstart, Oberhof

15.1.20: Sprint, Ruhpolding

17.1.20: Staffel, Ruhpolding

19.1.20: Verfolgung, Ruhpolding

WM in Antholz

14.2.20: Sprint

16.2.20: Verfolgung

18.2.20: Einzel

20.2.20: Einzel-Mixed-Staffel

22.2.20: Staffel

23.2.20: Massenstart

Skispringen

Männer

14.12.19: Team, Klingenthal

15.12.19: Einzel, Klingenthal



68. Vierschanzentournee

29.12.19: Einzel, Oberstdorf

1.1.20: Einzel, Garmisch-Partenkirchen

4.1.20: Einzel, Innsbruck (Österreich)

6.1.20: Einzel, Bischofshofen (Österreich)



18.1.20: Einzel, Titisee-Neustadt

19.1.20: Einzel, Titisee-Neustadt

8.2.20: Einzel, Willingen

9.2.20: Einzel, Willingen

20.-22.3.20: Skiflug-WM in Planica (Slowenien)

Frauen

14.12.19: Einzel, Klingenthal

1.2.20: Einzel, Oberstdorf

2.2.20: Einzel, Oberstdorf

Nordische Kombination

25.1.20: Team, Oberstdorf

26.1.20: Einzel, Oberstdorf (10 km Langlauf)

31.1.20: Einzel, Seefeld (Österreich/5 km Langlauf)

1.2.20: Einzel, Seefeld (10 km Langlauf)

2.2.20: Einzel, Seefeld (15 km Langlauf)

14.3.20: Einzel, Schonach (10 km Langlauf)

15.3.20: Einzel, Schonach (10 km Langlauf)

Rodeln

11.1. - 12.1.20: Altenberg (Frauen, Männer, Doppelsitzer, Teamstaffel)

1.2. - 2.2.20: Oberhof (Frauen, Männer, Doppelsitzer, Teamstaffel)

14.2. - 16.2.20: Weltmeisterschaft in Sochi

22.2. -23.2.20: Winterberg ((Frauen, Männer, Doppelsitzer, Teamstaffel)

29.2. - 1.3.20: Königssee (Frauen, Männer, Doppelsitzer, Teamstaffel)