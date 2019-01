Monoskifahrerin Anna Schaffelhuber bleibt bei der Para-Ski-WM in der Goldspur: Die 26-Jährige vom SV Bayerbach triumphierte nach der Abfahrt auch im Super-G in Sella Nevea/Italien. Zuvor hatte Schaffelhuber bereits Silber in Riesenslalom und Slalom gewonnen. Für die siebenmalige Paralympicssiegerin war es bereits der elfte WM-Titel ihrer erfolgreichen Karriere.

"Ich bin total happy, dass es in den Speedrennen so gut gelaufen ist. Ich bin mit einem guten Gefühl losgefahren und habe das runtergebracht", sagte Schaffelhuber. Die querschnittgelähmte Athletin gewann vor Momoka Muraoka (Japan) und Laurie Stephens (USA). Der Super-G wurde gleichzeitig als erster Lauf der Super-Kombi gewertet, die am Donnerstag mit dem Slalom noch abgeschlossen wird. Als Vierte im Super-G hat auch Anna-Lena Forster (Radolfzell) eine gute Ausgangsposition.

In der stehenden Klasse sicherte Andrea Rothfuss (Mitteltal) im Super-G der Mannschaft des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) zudem erneut Silber. Für die 29-Jährige, die sich nur der Französin Marie Bouchet geschlagen geben musste, war es nach Silber in der Abfahrt und Bronze im Slalom die dritte Medaille.