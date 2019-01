Der für Freitag geplante Skeleton-Weltcup am Königssee fällt dem starken Schneetreiben zum Opfer. Die Rennleitung sagte aufgrund der anhaltenden Schneefälle und schlechten Wettervorhersagen die angesetzten Rennläufe der Männer und Frauen kurzfristig ab. "Unter diesen Umständen können wir die Sicherheit der Athletinnen und Athleten nicht gewährleisten", sagte Markus Aschauer, Betriebsleiter der Eisarena am Königssee.

Die Bahnarbeiter waren seit Tagen unermüdlich im Einsatz, um einen Start zu ermöglichen. Am Donnerstagvormittag war für den südlichen Landkreis Berchtesgaden, zu dem auch die Gemeinde Königssee gehört, der Katastrophenfall ausgerufen worden.

Am Freitag sollen nun die Dächer der Funktionsgebäude und Kurvendächer der Bahn von der Schneelast befreit werden. Das entspricht einer Fläche von zirka 3000 Quadratmetern. Die Zweierbobs der Frauen und Männer am Samstag sowie die Viererbob-Entscheidungen am Sonntag sollen nach jetzigem Stand wie geplant durchgeführt werden.