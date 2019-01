Olympiasiegerin Natalie Geisenberger hat ihre Ausnahmestellung auch bei der Heim-WM in Winterberg bewiesen und ist zum vierten Mal Rodel-Weltmeisterin.

Die 30-Jährige führte am Samstag souverän einen deutschen Doppelsieg an, Senkrechtstarterin Julia Taubitz holte mit mehr als vier Zehntelsekunden Rückstand Silber und feierte damit den größten Erfolg ihrer jungen Karriere.

Geisenberger bot pünktlich zur WM eine ihrer souveränsten Vorstellungen dieses Winters. "Nach Olympia ist das hier das Größte, was man als Rodler erreichen kann", sagte sie, "man investiert die ganze Saison über sehr viel. Dass ich mich jetzt wieder auf den Punkt perfekt vorbereiten konnte, ist schon geil."

Hüfner fährt hinterher

Die weiteren deutschen Starterinnen konnten bei widrigen Bedingungen und Nieselregen nicht in den Kampf um die Medaillen eingreifen. Bronze ging an Emily Sweeney aus den USA.

Rekordweltmeisterin und Titelverteidigerin Tatjana Hüfner belegte nur den zehnten Platz, die Olympia-Zweite Dajana Eitberger enttäuschte als Zwölfte.

Geisenberger bereits im Sprint Erste

Im weniger wichtigen Sprintwettbewerb hatte Geisenberger am Freitag bereits Gold vor Taubitz gewonnen, die in Winterberg ihre bislang so starke Saison bestätigte. Das Hochsauerland bleibt damit ein gutes Pflaster für die 22-Jährige, 2016 hatte Taubitz sich hier schon zur Junioren-Weltmeisterin gekrönt. Im Seniorenbereich fährt sie seit diesem Winter Top-Ergebnisse ein.

"Es war eine so erfolgreiche WM für mich, damit hatte ich nicht gerechnet", sagte Taubitz, die durch ihren zweiten Platz auch Gold in der U23-Wertung gewann: "Ich war sehr nervös vor dem zweiten Lauf, da gingen mir ein Haufen Gedanken durch den Kopf, jetzt bin ich einfach froh, dass es vorbei ist."

Geisenberger, seit Pyeongchang 2018 erfolgreichste Olympia-Rodlerin, ist mit nun vier Titeln, drei Silber- und einer Bronzemedaille zweiterfolgreichste WM-Teilnehmerin. Nur Hüfner (5/1/1) steht in dieser Statistik noch vor ihr.