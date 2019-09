Vom 12. bis 29. September steigt die Volleyball-EM der Männer.

Mit Belgien, Frankreich, Slowenien und der Niederlande wird das Turnier erstmals in vier Ländern ausgetragen. Ein Halbfinale steigt in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana, das andere sowie das Endspiel finden in Paris statt. Erstmals kämpfen in diesem Jahr 24 Mannschaften um den EM-Titel. (Spielplan der Volleyball-EM)

Anzeige

SPORT1 hat die wichtigsten Informationen zur Volleyball-EM der Männer:

Der deutsche Kader:

Insgesamt 14 Spieler durfte Bundestrainer Andrea Giani für die Europameisterschaft nominieren. Angeführt wird das Team von Kapitän Lukas Kampa. Mit Jan Zimmermann, Marcus Böhme, Tobias Krick, Noah Baxpöhler, Georg Grozer, Simon Hirsch, Denys Kaliberda, Christian Fromm, Ruben Schott, Moritz Karlitzek und Julian Zenger sind zudem elf weitere Spieler im Kader, die bei der EM 2017 die Silbermedaille gewonnen haben.

Die Gruppen:

Gruppe A (in Montpellier/Frankreich): Bulgarien, Frankreich, Griechenland, Italien, Portugal, Rumänien

Gruppe B (in Brüssel und Antwerpen/Belgien): Belgien, Deutschland, Österreich, Serbien, Slowakei, Spanien

Gruppe C (in Ljubljana/Slowenien): Finnland, Nordmazedonien, Russland, Slowenien, Türkei, Weißrussland

Gruppe D (in Rotterdam und Amsterdam/Niederlande): Estland, Montenegro, Niederlande, Polen, Tschechien, Ukraine

Der Modus:

Das Turnier beginnt mit einer Vorrunde in vier Gruppen mit je sechs Mannschaften. Dabei gilt die international übliche Punktwertung: Bei einem 3:0 oder 3:1 erhält der Sieger drei Punkte, der Verlierer geht leer aus. Bei einem 3:2 gibt es zwei Punkte für den Sieger und einen für den Verlierer. Die vier besten Mannschaften jeder Gruppe erreichen das Achtelfinale, in dem über Kreuz gespielt wird (A1 gegen C4, B1 gegen D4 usw.). Danach geht es im einfachen K.o.-Modus weiter. Die Sieger der Halbfinals bestreiten das Endspiel, die Verlierer spielen um den dritten Platz.

Die Favoriten:

Die Topfavoriten auf den Titel sind in diesem Jahr Weltmeister Polen sowie der Titelverteidiger aus Russland. Daneben dürften sich auch Serbien und Italien, die bei den vergangenen Turnieren immer eine gute Figur abgegeben haben, durchaus berechtigte Hoffnungen auf den großen Wurf machen. Die Franzosen, Weltmeister von 2015, werden ebenso auf den Heimvorteil setzen, wie der damalige Finalgegner Slowenien.

Auch die DVV-Auswahl hat mit einem dritten Platz bei der WM 2014 und dem zweiten Rang bei der EM 2017 zuletzt eindrucksvoll bewiesen, dass bei großen Turnieren immer mit Deutschland zu rechnen ist.

So können Sie die Volleyball-EM der Männer LIVE verfolgen:

SPORT1+ überträgt ausgewählte Spiele der Europameisterschaft LIVE im TV. Die Highlights der deutschen Spiele zeigt SPORT1 im Free-TV. Zusätzlich begleitet SPORT1 alle Spiele mit deutscher Beteiligung im LIVETICKER auf Sport1.de und in der SPORT1 App.

Die Spiele der Gruppenphase:

12.09.19:

Gruppe A: Bulgarien - Griechenland

Gruppe A: Portugal - Italien

Gruppe A: Frankreich - Rumänien

Gruppe C: Türkei - Russland

Gruppe C: Finnland - Nordmazedonien

Gruppe C: Slowenien - Weißrussland

13.09.19:

Gruppe A: Bulgarien - Rumänien

Gruppe A: Italien - Griechenland

Gruppe B: Serbien - Deutschland

Gruppe B: Slowakei - Spanien

Gruppe B: Belgien - Österreich

Gruppe C: Nordmazedonien - Türkei

Gruppe C: Weißrussland -Russland

Gruppe D: Tschechien - Ukraine

Gruppe D: Estland - Polen

Gruppe D: Niederlande - Montenegro

14.09.19:

Gruppe A: Griechenland - Frankreich

Gruppe A: Bulgarien - Portugal

Gruppe B: Slowakei - Österreich

Gruppe B: Deutschland - Belgien

Gruppe C: Nordmazedonien - Russland

Gruppe C: Slowenien - Finnland

Gruppe D: Ukraine - Niederlande

Gruppe D: Estland - Montenegro

15.09.19:

Gruppe A: Rumänien - Italien

Gruppe A: Portugal - Frankreich

Gruppe B: Spanien - Belgien

Gruppe B: Serbien - Slowakei

Gruppe C: Weißrussland - Finnland

Gruppe C: Türkei - Slowenien

Gruppe D: Niederlande - Polen

Gruppe D: Tschechien - Estland

16.09.19:

Gruppe A: Rumänien - Griechenland

Gruppe A: Frankreich - Bulgarien

Gruppe B: Österreich - Deutschland

Gruppe B: Spanien - Serbien

Gruppe C: Russland - Finnland

Gruppe C: Weißrussland - Nordmazedonien

Gruppe D: Montenegro - Ukraine

Gruppe D: Polen - Tschechien

17.09.19:

Gruppe A: Griechenland - Portugal

Gruppe A: Italien - Bulgarien

Gruppe B: Österreich - Spanien

Gruppe B: Slowakei - Belgien

Gruppe C: Sowenien - Nordmazedonien

Gruppe C: Türkei - Weißrussland

Gruppe D: Montenegro - Polen

Gruppe D: Estland - Niederlande

18.09.19:

Gruppe A: Portugal - Rumänien

Gruppe A: Frankreich - Italien

Gruppe B: Deutschland - Slowakei

Gruppe B: Belgien - Serbien

Gruppe C: Slowenien - Russland

Gruppe C: Finnland - Türkei

Gruppe D: Ukraine - Estland

Gruppe D: Niederlande - Tschechien

19.09.19:

Gruppe B: Spanien - Deutschland

Gruppe B: Serbien - Österreich

Gruppe D: Tschechien - Montenegro

Gruppe D: Polen - Ukraine