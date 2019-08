Vom 23. August bis 8. September steigt die Volleyball-EM der Frauen.

Diese wartet mit einigen Neuerungen auf. So wird das Turnier erstmals von vier Nationen ausgetragen. Co-Gastgeber sind neben Polen die Türkei, die Slowakei und Ungarn. Das Halbfinale und das Finale finden in der Türkei statt. In diesem Jahr kämpfen erstmals 24 Nationalmannschaften um den EM-Titel (DATENCENTER: Der Spielplan der Volleyball-EM)

Deutschland trifft in der Vorrundengruppe D auf Gastgeber Slowakei, Spanien, die Schweiz, Weißrussland sowie Russland, den Rekord-Welt, -Europameister und -Olympiasieger.

SPORT1 überträgt alle deutschen EM-Spiele sowie ausgewählte Vorrundenpartien mit nichtdeutscher Beteiligung LIVE im TV, im LIVESTREAM und LIVE auf SPORT1+ Unabhängig vom Abschneiden des DVV-Teams gibt es zudem zwei Viertelfinalpartien, beide Halbfinalspiele und das Finale zu sehen.

SPORT1 hat die wichtigsten Informationen zur Volleyball-EM der Frauen:

Der deutsche Kader:

Bundestrainer Felix Koslowski geht mit sechs Debütantinnen in die EM der Frauen. Angeführt wird das 14-köpfige deutsche Team von Kapitänin Denise Hanke, die 2013 zu jenem Team gehörte, das die letzte EM-Medaille (Silber) gewann.

Erstmals bei einer Europameisterschaft dabei sind Lina Alsmeier, Linda Bock, Kimberly Drewniok, Pia Kästner, Ivana Vanjak und Camilla Weitzel. Mit einem Durchschnittsalter von 23,7 Jahren ist der Kader gegenüber der EM 2017 (24,6) noch einmal jünger geworden.

Die Gruppen:

Gruppe A (in Ankara/Türkei): Bulgarien, Finnland, Frankreich, Griechenland, Serbien, Türkei

Gruppe B (in Lodz/Polen): Belgien, Italien, Polen, Portugal, Italien, Ukraine

Gruppe C (in Budapest/Ungarn): Aserbaidschan, Estland, Kroatien, Niederlande, Rumänien, Ungarn

Gruppe D (in Bratislava/Slowakei): Deutschland, Russland, Schweiz, Slowakei, Spanien, Weißrussland

Der Modus

Das Turnier beginnt mit einer Vorrunde in vier Gruppen mit je sechs Mannschaften. Dabei gilt die international übliche Punktwertung: Bei einem 3:0 oder 3:1 erhält der Sieger drei Punkte, der Verlierer geht leer aus. Bei einem 3:2 gibt es zwei Punkte für den Sieger und einen für den Verlierer. Die vier besten Mannschaften jeder Gruppe erreichen das Achtelfinale, in dem über Kreuz gespielt wird (A1 gegen C4, B1 gegen D4 usw.). Danach geht es im einfachen K.o-Modus weiter. Die Sieger der Halbfinals bestreiten das Endspiel, die Verlierer spielen um den dritten Platz.

Die Favoriten

Titelkandidat Nummer eins sind die Serbinnen. Sie konnten die letzten zwei großen Turniere - EM 2017 und WM 2018 - für sich entscheiden. Härtester Konkurrent dürfte Italien sein. Im WM-Finale 2018 setzte es noch eine knappe Niederlage gegen Serbien - jetzt brennen die Italienerinnen auf Revanche. Zum engeren Favoritenkreis zählen dazu noch der deutsche Vorrundengegner Russland, die Türkei und die Niederlande.

Die Chancen des DVV-Teams

"Mit Russland erwartet uns in der Vorrunde ein absoluter Top-Gegner. Ansonsten treffen wir auf Teams, die wir schlagen wollen und müssen, wenn wir erfolgreich sein möchten", sagte Christian Dünnes, Sportdirektor im Deutschen Volleyball-Verband, über die Chancen der deutschen Volleyballerinnen. Sollte es nach Dünnes Vorstellungen laufen, und die Vorrunde als Zweiter abgeschlossen werden, ist das Viertelfinale drin. Das wäre aber auch schon das maximal Erreichbare. Bei Platz drei oder vier in der Vorrunde drohen bereits im Achtelfinale fast übermächtige Gegnerinnen.

Die TV-Zeiten auf SPORT1

Freitag, 23. August

14.30 Uhr: Deutschland - Schweiz

16.55 Uhr: Weißrussland - Russland

19.55 Uhr: Slowakei - Spanien

Samstag, 24. August

17.25 Uhr: Deutschland - Spanien

19.30 Uhr: Türkei - Finnland (ab 18.25 Uhr auf SPORT1+)

Sonntag, 25. August

18 Uhr: Spanien - Weißrussland

21 Uhr: Ukraine - Italien

Montag, 26. August

15.55 Uhr: Frankreich - Serbien (nur SPORT1+)

17.25 Uhr: Deutschland - Russland

20.25 Uhr: Polen - Ukraine

Dienstag, 27. August

17.25 Uhr: Spanien - Schweiz (nur SPORT1+)

19.55 Uhr: Deutschland - Slowakei

Mittwoch, 28. August

17.25 Uhr: Russland - Spanien

19.55 Uhr: Deutschland - Weißrussland