Die United Volleys Frankfurt sind erstmals DVV-Pokalsieger!

Die Hessen setzten sich im Finale zweier Endspiel-Neulinge gegen die Netzhoppers KW-Bestensee in Mannheim dank einer starken Leistung mit 3:0 (25:23, 25:21, 25:22) durch. (DVV-Pokal der Männer: Spielplan und Ergebnisse)

Im ersten Satz legten die Frankfurter mit starken Aufschlägen los wie die Feuerwehr und führten schnell mit 3:0. Doch KW-Bestensee kämpfte sich ins Match und erarbeitete sich Mitte des Durchgangs einen leichten Vorsprung.

Frankfurt agiert cleverer

In der entscheidenden Phase stand jedoch der Block der Hessen, die zudem cleverer agierten. Ein 25:23 war die Folge.

Satz zwei verlief ähnlich spannend. Über 10:10 ging es bis zum 20:21 ständig hin und her. In der Schlussphase gelang den Volleys mehr, sie machten drei Punkte in Folge und gewannen den Durchgang am Ende mit 25:21. (ausgewählte Spiele der Volleyball-Bundesliga LIVE im TV auf SPORT1)

Nun war eine ähnliche Aufholjagd der Netzhoppers wie im bisherigen Wettbewerb gefragt. Sie gewannen alle drei Spiele nach 0:2-Satzrückstand, auch gegen Topteam Berlin Recycling Volleys.

Volleys nutzen zweiten Matchball zum Pokal-Sieg

Doch daraus wurde nichts, denn Frankfurt hatte etwas dagegen. Der Finalneuling machte im Angriff ordentlich Dampf und erarbeitete sich zu Beginn des dritten Satzes eine 5:2-Führung.

Nachdem der Rückstand gar auf 4:9 anwuchs, nahm KW-Trainer Christophe Achten mehrere Wechsel vor. Daraufhin kämpfte sich sein Team wieder auf 8:9 heran.

Doch die Frankfurter blieben cool und erhöhten den Vorsprung im weiteren Verlauf immer wieder auf ein paar Punkte. (Spielplan und Ergebnisse der Volleyball-Bundesliga der Männer)

Schließlich nutzten sie den zweiten Matchball zum 25:22 und dem 3:0-Sieg.